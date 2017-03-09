В Ростове 10 марта пройдут отключения электричества

В пятницу с 09:00 до 16:00 свет отключат на ул. Ченцова 37−69; ул. 10 линия 55−57, 57А; ул. 6 линия 58; ул. 14 линия 64−78.

С 10:00 до 14:00 света не будет на — с/т РСМ; с/т Жемчужена; с/т Дружба; с/т Росинка; ДНТ Мичуринец; с/т Виноградорь.

Далее с 10:00 до 12:00 — отключения электричества пройдут на просп. Коммунистический 49/2; ул. 2-я Краснодарская 96/3, 96/4, 96/5.

С 10:00 до 17:00 — пер. Бабушкина 1−17, 6−12; ул. 1-я Баррикадная 20, 23/2; ул. Русская 21−41, 74−124; пер. Старобельский 13, 14; просп. Стачки 16/43; ул. Токарная 19−29, 2−42; пер. Тихий 4; ул. Профсоюзная 45.