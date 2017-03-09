Улицы Волгограда чистят вакуумными пылесосами
Муниципальные предприятия приступили к уборке дорожной сети от песчаных наносов.
Муниципальные предприятия приступили к уборке дорожной сети от песчаных наносов.
На улицы Волгограда выехала специализированная техника по уборке дорожной сети города от последствий зимнего периода. В первую очередь, им предстоит убрать песчаные наносы, которые остались от борьбы с гололедом.
Как рассказал начальник отдела по содержанию центральных районов Волгограда МБУ «Северное» Евгений Малов, уборка идет как в ручную, при помощи погрузчиков и самосвалов, так и механизировано —
Кроме того, в настоящее время завершается переоборудование комбинированных дорожных машин — с них снимают приспособления для чистки снега и бункера для
Как отметил заместитель начальника МУ «Комдорстрой» Александр Донецков, уборку улиц механизированным способом значительно облегчает тот факт, что дорожная сеть Волгограда благополучно пережила зиму.
— Впервые за 20 лет в Волгограде перешли к комплексному ремонту автомобильных дорог, максимально отказавшись от ямочного ремонта — он останется только на наиболее
Замначальника МУ «Комдорстрой» добавил, что уборка дорожной сети идет круглосуточно. С последствиями зимы дорожники планируют справиться в течении объявленного месячника по благоустройству. После чего, им останется только каждодневно поддерживать чистоту и порядок. Всего в уборке улиц ежедневно будут задействованы около 80 единиц спецтехники.