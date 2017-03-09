Улицы Волгограда чистят вакуумными пылесосами

На улицы Волгограда выехала специализированная техника по уборке дорожной сети города от последствий зимнего периода. В первую очередь, им предстоит убрать песчаные наносы, которые остались от борьбы с гололедом.

Как рассказал начальник отдела по содержанию центральных районов Волгограда МБУ «Северное» Евгений Малов, уборка идет как в ручную, при помощи погрузчиков и самосвалов, так и механизировано — вакуумно-уборочной техникой. В распоряжении предприятия три таких пылесоса на базе автомобилей «КамАЗ». Ежесуточно вывозится до ста тонн песчано-грунтовых наносов.

Кроме того, в настоящее время завершается переоборудование комбинированных дорожных машин — с них снимают приспособления для чистки снега и бункера для песко-соляной смеси и устанавливают оборудование для мытья улиц. Первые такие «поливалки» уже вышли на линии.

Как отметил заместитель начальника МУ «Комдорстрой» Александр Донецков, уборку улиц механизированным способом значительно облегчает тот факт, что дорожная сеть Волгограда благополучно пережила зиму.

— Впервые за 20 лет в Волгограде перешли к комплексному ремонту автомобильных дорог, максимально отказавшись от ямочного ремонта — он останется только на наиболее аварийно-опасных участках, как кратковременная мера. Комплексный ремонт предусматривает укладку двух слоев асфальтобетонного покрытия — выравнивающего и верхнего. Комиссионное обследование улично-дорожной сети Волгограда показало, что дороги, отремонтированные в 2015−16 годах, находятся в хорошем состоянии. Общий процент дефектов, выявленных после зимы, составил не более 0,01%, — подчеркнул он.

Замначальника МУ «Комдорстрой» добавил, что уборка дорожной сети идет круглосуточно. С последствиями зимы дорожники планируют справиться в течении объявленного месячника по благоустройству. После чего, им останется только каждодневно поддерживать чистоту и порядок. Всего в уборке улиц ежедневно будут задействованы около 80 единиц спецтехники.