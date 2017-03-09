Более 300 многоквартирных домов может затопить в Новосибирске

Почти в полтора раза больше (более 2 млн 800 тыс. тонн), по сравнению с зимой прошлого года, вывезено снега из Новосибирска. С первых оттепелей февраля 2017 года и начала весны на сегодняшний день от снега очищено 99% крыш многоквартирных домов. Однако проблемы с вывозом снега еще остаются, что связано с недостаточно активной работой управляющих компаний с жильцами. А в некоторых случаях чиновники мэрии предлагают снег и вовсе не вывозить, а ограничиться его «ворошением».

Сегодня, 9 марта, во время встречи мэра Новосибирска с журналистами о ходе подготовки города к пропуску паводковых вод доложил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии Александр Ерохин.

«План работ выполняется. Вывоз снега из наиболее проблемных территорий и по рельефу местности, где грозит подтопление, как в частном секторе, так и у многоквартирных домов, продолжается, — сообщил Александр Ерохин. — Продолжается вывоз снега с улично-дорожной сети и очистка крыш многоквартирных домов. С февраля приступили к массовой промывке ливневых канализаций, чтобы не допустить подтопления».

Мэр Анатолий Локоть напомнил, что лучше сделать акцент на уборку снега с крыш, срок завершения работ в этом направлении заканчивается 10-го марта: «Я это проконтролирую, чтобы не было больше случаев, как в Калининском районе, где под тяжестью снега просела крыша», — пообещал градоначальник.

Глава департамента по ЧС ответил, что уже 99% крыш многоквартирных домов очищено от снега. Проблему представляют ветхие дома, где работникам коммунальных служб опасно забираться на крыши для уборки снега.

Есть проблемы и с вывозом снега с дворовых территорий, которая состоит в том, что управляющие компании должны заключить договоры по вывозу снега с жителями домов.

Под угрозой подтопления находятся территории 321 многоквартирного дома.

«Очищены территории 62 домов, а по 259 домам решение пока не принято», — сказал Александр Ерохин.

Также чиновник пояснил, что на ряде территорий многоквартирных домов снег с проезжей части убран, но лежит на газонах, и ведется его «ворошение».

«Там, где это связано с риском подтопления, предлагаю снег ворошить, а не вывозить», — сказал мэр.

Продолжаются работы с ливневой канализацией на улице Новосибирской. Сроки окончания работ — 30 марта. «Ситуация по работе с ливневыми канализациями в Ленинском районе требует дополнительного времени, в том числе и в летнее время, когда происходят залповые сбросы воды во время ливней», — добавил Александр Ерохин.

«Сейчас погода нас щадит, идет хороший режим таяния снега: нам надо использовать климатические условия, которые дала природа», — подытожил мэр и пояснил, что в перспективе город будет уходить от системы вывоза снега, а сконцентрирует свою работу на развитие сети снегоплавильных станций.

Справка. Сегодня на территории Новосибирска насчитывается 12 733 многоквартирных дома.