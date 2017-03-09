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14:35 (мск), источник: Новости Перми

Отменены чартерные рейсы из Перми в Испанию

Информация о рейсах исчезла с сайта пермского аэропорта. В туристических компаниях также подтвердили эти данные, добавив, что туры с чартерными вылетами из краевой столицы в Испанию уже не продаются.

С сайта «Большого савино» исчезла информация чартерных рейсах в Барселону, которые должна была выполнять компания Azur Air (оператор Anex Tour). Также по этому направлению должна была работать авиакомпания Royal Flight, однако ее чартерная программа до сих пор не объявлена, пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Информацию об отмене чартеров подтвердили в туристических агентствах. Там также сообщили, что туры по ним уже не продаются.

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