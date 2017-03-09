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14:34 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске определили лучших руководителей в сфере образования

В этом году в мероприятии приняли участие 34 руководителя и зама.

Источник: Аргументы и факты

Лучших руководителей в сфере образования определили в Омске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Конкурс «Лидер в образовании» проходит не в первый раз, в его задачи входит выявление лидеров отрасли и формирование позитивного социального и профессионального имиджа руководителей образовательных учреждений. Состязание проходило в два этапа — очное и заочное. В очный этап вышли 28 участников, которые в рамках конкурса готовили самопрезентацию, представляли управленческий проект, решали управленческие ситуации, а также дискутировали.

«В номинации «Лидер дошкольного образования» победителем стала заведующая детским садом № 358 Мария Пашкова; в номинации «Лидер общего образования» победу одержала директор гимназии № 9 Татьяна Машковская. Среди заместителей руководителя победителем стала заместитель директора школы № 142 Ирина Петрова. Дмитрий Жидков, директор центра творчества «Созвездие» признан лауреатом в номинации «Лидер дополнительного образования», — сообщили в пресс-службе.

Отметим, что по результатам Интернет-голосования директор Центра творчества «Созвездие» Дмитрий Жидков, заведующая детским садом № 358 Мария Пашкова и заместитель директора гимназии № 62 Марина Савелова стали победителями в номинации «Общественное признание».

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