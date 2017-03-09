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14:33 (мск), источник: Om1.ru

Омских рыбаков предупреждают об опасностях на тонком льду

Задача спасателей — донести до любителей зимней рыбалки информацию о возможной опасности и предотвратить провалы под лед.

Каждый день инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Омской области (ГИМС) патрулируют воды Омской области. Также специалисты объясняют рыбакам, как нужно вести себя на льду, чтобы не произошла трагедия.

Задача спасателей в это время года — донести до любителей зимнего лова информацию о разнообразной опасности нахождения на тонком льду. Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области, все рыбаки реагируют по-разному. Кто-то внимательно слушает, кто-то отмахивается, а некоторые даже разговаривать не хотят.

Впрочем, очень многим рыбакам известен случай, когда казалось бы прочный лед провалился под ногами.

Иван, рыбак со стажем:

 — Если лед тонкий, стараемся на него вообще не заходить, а так, сейчас, позволяет рыбачить. Основное средство спасения — веревка, больше нечем спасаться. Знаю, что нужно на бок переваливаться, больше ничего не поможет.

Как поясняют спасатели, особых требований у них к рыбакам нет. Запретить зимнюю рыбалку они не могут, также ничего не выйдет, если обязать носить с собой спасательные жилеты. Спасателям остается только просить рыбаков брать с собой не только снасти, но и веревку, крюки и гвозди, чтобы в случае чего зацепиться на лед.

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