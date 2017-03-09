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13:35 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму возбудили дело после смертельного ДТП с велосипедисткой

Уголовное дело заведено сотрудниками республиканского СК РФ в отношении сотрудницы полиции, которая находясь в состоянии алкогольного опьянения сбила насмерть 18-летнюю велосипедистку, сообщает пресс-служба управления СК по республике Крым.

По данным полиции, происшествие произошло 7 марта в вечернее время суток в Нижнегорском районе на автодороге «Азовское-Нижнегорский».

«Белогорским межрайонным следственным отделом Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы полиции», — говорится в сообщении.

Сотрудница полиции подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека), отметили в СК.

По данным следствия, 7 марта 2017 года сотрудница полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомашиной, двигалась по автодороге «Азовское-Нижнегорский» в направлении от п. Азовское Джанкойского района, нарушая скоростной режим, совершила наезд на 18-летнюю девушку, передвигавшуюся на велосипеде в том же направлении. В результате наезда девушка получила травмы, несовместимые с жизнью.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, расследование уголовного дела продолжается.

Подробнее о крупных дорожно-транспортных происшествиях в России в 2014—2016 годах читайте в справке РИА Новости >>.

Сколько людей становятся жертвами ДТП в России? Сколько людей становятся жертвами ДТП в России? ria.ru/tv_society/20161120/1481721304.html.

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