В Крыму возбудили дело после смертельного ДТП с велосипедисткой

По данным полиции, происшествие произошло 7 марта в вечернее время суток в Нижнегорском районе на автодороге «Азовское-Нижнегорский».

«Белогорским межрайонным следственным отделом Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы полиции», — говорится в сообщении.

Сотрудница полиции подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека), отметили в СК.

По данным следствия, 7 марта 2017 года сотрудница полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомашиной, двигалась по автодороге «Азовское-Нижнегорский» в направлении от п. Азовское Джанкойского района, нарушая скоростной режим, совершила наезд на 18-летнюю девушку, передвигавшуюся на велосипеде в том же направлении. В результате наезда девушка получила травмы, несовместимые с жизнью.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, расследование уголовного дела продолжается.

Подробнее о крупных дорожно-транспортных происшествиях в России в 2014—2016 годах читайте в справке РИА Новости >>.

Сколько людей становятся жертвами ДТП в России? Сколько людей становятся жертвами ДТП в России? ria.ru/tv_society/20161120/1481721304.html.