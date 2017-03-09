Рядом с Домиком Канта может появиться «философский сад»

«Домиком Канта» в Калининградской области называют строение в поселке Веселовка Черняховского района. Оно было построено во второй половине ХIХ — начале ХХ веков на месте разрушенного «Дома пастора». Здесь в середине 18-го века несколько лет жил и работал философ Иммануил Кант.

«Домик Канта» окружён плотным забором. Строители демонтировали прогнившие балки, разобрали опасные участки стены. При расчистке прилегающей территории обнаружены печные изразцы. Для реставраторов каждый элемент имеет значение.

— Вот черепица, будет подобрана аналогичная черепица и возвращена на своё место.

Решение о проведении реставрации было принято в 2013 году, после сообщений о запущенном состоянии строения. О том, что Кант работал здесь в качестве домашнего учителя, жители Веселовки узнали из газет, с трудами философа не знакомы.

Денис Янбулатов, строитель:

— А вы Канта читали?

— И я не читал. Это философ, как-то не до философства, времена другие, а зачем мы тогда восстанавливаем этот дом?

— Ну, как — культурное наследие.

О молодости философа известно немного, однако биографы Канта уверены, что бывший Юдшен в становлении учёного сыграл заметную роль. В 2015 году «Домик Канта» был включен в перечень памятников под названием «Усадьба пастора прихода Юдшен, связанная с жизнью и деятельностью философа Иммануила Канта».

Виталий Хвалей, корреспондент:

— Неизвестно, спускался Эммануил Кант в этот подвал или нет, но именно эти камни фундамента свидетели той эпохи.

Анатолий Валуев, заместитель директора Калининградского областного историко-краеведческого музея :

— Главное это память места, если можно сказать, то есть сама земля и само место. Вполне в этих помещениях может быть воссоздана атмосфера пасторского дома 18 века и расположиться экспозиционные комплексы о жизни и деятельности молодого Канта.

В планах закладка «философского сада», парковая зона будет простираться аж до Анграпы. Для тех, кто путешествует по реке, появится пристань. Туристы не заблудятся, для гостей региона есть надёжный ориентир — посёлок Веселовка заметен издалека благодаря телевизионной вышке высотой 170 метров.