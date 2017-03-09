Рядом с Домиком Канта может появиться «философский сад»
«Домик Канта» восстановят к октябрю. Реставраторы уже демонтировали аварийные части ветхого здания и готовятся к работам по укреплению фундамента.
«Домик Канта» восстановят к октябрю. Реставраторы уже демонтировали аварийные части ветхого здания и готовятся к работам по укреплению фундамента.
«Домиком Канта» в Калининградской области называют строение в поселке Веселовка Черняховского района. Оно было построено во второй половине ХIХ — начале ХХ веков на месте разрушенного «Дома пастора». Здесь в середине 18-го века несколько лет жил и работал философ Иммануил Кант.
«Домик Канта» окружён плотным забором. Строители демонтировали прогнившие балки, разобрали опасные участки стены. При расчистке прилегающей территории обнаружены печные изразцы. Для реставраторов каждый элемент имеет значение.
— Вот черепица, будет подобрана аналогичная черепица и возвращена на своё место.
Решение о проведении реставрации было принято в 2013 году, после сообщений о запущенном состоянии строения. О том, что Кант работал здесь в качестве домашнего учителя, жители Веселовки узнали из газет, с трудами философа не знакомы.
Денис Янбулатов, строитель:
— А вы Канта читали?
— И я не читал. Это философ,
— Ну, как — культурное наследие.
О молодости философа известно немного, однако биографы Канта уверены, что бывший Юдшен в становлении учёного сыграл заметную роль. В 2015 году «Домик Канта» был включен в перечень памятников под названием «Усадьба пастора прихода Юдшен, связанная с жизнью и деятельностью философа Иммануила Канта».
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Неизвестно, спускался Эммануил Кант в этот подвал или нет, но именно эти камни фундамента свидетели той эпохи.
Анатолий Валуев, заместитель директора Калининградского областного
— Главное это память места, если можно сказать, то есть сама земля и само место. Вполне в этих помещениях может быть воссоздана атмосфера пасторского дома 18 века и расположиться экспозиционные комплексы о жизни и деятельности молодого Канта.
В планах закладка «философского сада», парковая зона будет простираться аж до Анграпы. Для тех, кто путешествует по реке, появится пристань. Туристы не заблудятся, для гостей региона есть надёжный ориентир — посёлок Веселовка заметен издалека благодаря телевизионной вышке высотой 170 метров.