В Воронеже выбрали самую красивую болельщицу «Факела»

Самой красивой футбольной болельщицей в Воронеже признали 20-летнюю Екатерину Яньшину, сообщила пресс-служба ФК «Факел». Победительницу регионального этапа конкурса «Мисс ФНЛ-ФОНБЕТ» определили в перерыве матча «Факел» — «СКА-Хабаровск» в среду, 8 Марта.

На звание самой красивой болельщицы претендовали пять девушек — 22-летняя Анастасия Бокова, 21-летняя Ольга Крутских, 20-летняя Екатерина Тинус, 26-летняя Ксения Чайка и 20-летняя Екатерина Яньшина. В финале этапа болельщицы приняли участие в футбольной викторине, по итогам которой и называли победительницу. Екатерина Яньшина получила право на участие во всероссийском финале конкурса «Мисс ФНЛ-ФОНБЕТ», который пройдет в Москве с 22 по 23 мая этого года. Главным призом конкурса станет путевка на неделю на Кипр на две персоны.

Как сообщила Екатерина Яньшина в своей анкете, для нее «Факел» — любовь с первого взгляда.