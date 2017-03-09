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13:12 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже выбрали самую красивую болельщицу «Факела»

Победительницей регионального этапа «Мисс ФНЛ-ФОНБЕТ» стала Екатерина Яньшина.

Самой красивой футбольной болельщицей в Воронеже признали 20-летнюю Екатерину Яньшину, сообщила пресс-служба ФК «Факел». Победительницу регионального этапа конкурса «Мисс ФНЛ-ФОНБЕТ» определили в перерыве матча «Факел» — «СКА-Хабаровск» в среду, 8 Марта.

На звание самой красивой болельщицы претендовали пять девушек — 22-летняя Анастасия Бокова, 21-летняя Ольга Крутских, 20-летняя Екатерина Тинус, 26-летняя Ксения Чайка и 20-летняя Екатерина Яньшина. В финале этапа болельщицы приняли участие в футбольной викторине, по итогам которой и называли победительницу. Екатерина Яньшина получила право на участие во всероссийском финале конкурса «Мисс ФНЛ-ФОНБЕТ», который пройдет в Москве с 22 по 23 мая этого года. Главным призом конкурса станет путевка на неделю на Кипр на две персоны.

Как сообщила Екатерина Яньшина в своей анкете, для нее «Факел» — любовь с первого взгляда.

— Я люблю футбол за неповторимую атмосферу, царящую на стадионе, и эмоции, которые переживаешь во время игры любимой команды. Начинаешь ощущать себя частью событий, участником процесса. Неудачи и успехи команды, за которую болеешь, становятся твоими, и ты мечтаешь о каком-то результате. Если болеешь сильно, это не прекращается ни на минуту. Ты можешь об этом не думать, но оно-то в тебе живет, — написала Екатерина Яньшина.

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