Певец Нурлан Еспанов стал дедушкой
Радостное событие произошло в семье Еспановых. 23-летняя дочь Нурлана Айгерим Еспанова, которая летом прошлого года вышла замуж за 25-летнего чемпиона мира по тхэквондо Жалгасбека Касымова, родила первенца.
Радостное событие произошло в семье Еспановых. 23-летняя дочь Нурлана Айгерим Еспанова, которая летом прошлого года вышла замуж за 25-летнего чемпиона мира по тхэквондо Жалгасбека Касымова, родила первенца.
У молодоженов родился сын. Как назвали малыша, пока не известно, известно, что в данное время молодая мама и новорожденный находятся в родильном доме и готовятся к выписке.