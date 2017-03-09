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13:15 (мск), источник: Nur.kz

Певец Нурлан Еспанов стал дедушкой

Радостное событие произошло в семье Еспановых. 23-летняя дочь Нурлана Айгерим Еспанова, которая летом прошлого года вышла замуж за 25-летнего чемпиона мира по тхэквондо Жалгасбека Касымова, родила первенца.

У молодоженов родился сын. Как назвали малыша, пока не известно, известно, что в данное время молодая мама и новорожденный находятся в родильном доме и готовятся к выписке.

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