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14:33 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске из-за обилия осадков ливневки будут расчищать и летом

Глава города поставил задачу до 30 марта завершить все плановые мероприятия по подготовке к первой волне паводка, сообщила пресс-служба мэрии.

В Новосибирске из-за обилия осадков ливневки будут расчищать и летом, сообщила пресс-служба мэрии.

Городские службы Новосибирска активно готовятся к первой волне паводка — за последний месяц очищено от снега более 4 тысяч крыш и кровель многоквартирных домов.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть напомнил, что традиционно в городе проходит две волны паводка, каждая — в зоне ответственности разных ведомств.

«Первая волна — это таяние снега в городе, области, и от нас зависит, как мы к ней подготовимся. Именно поэтому важны все наши мероприятия: по вывозу снега, подготовке ливневых канализаций, сбросу снега с крыш, переработке и утилизации снега. Вторая волна связана с таянием снегов в Горном Алтае, она приходится на конец мая — начало июня. За это отвечают федеральные органы — управление Верхне-Обского бассейна при министерстве природных ресурсов», — пояснил мэр.

Город необходимо подготовить к первой волне паводка — для этого проводится работа по вывозу снега с городских улиц, частного сектора и дворов многоквартирных домов, очистка крыш и кровель, промывка и подготовка ливневой канализации.

«В большинстве дворов Новосибирска мощность ливневых канализаций очень ограничены, так было заложено изначально. Поэтому наша основная задача — расчистить внутриквартальные проезды, чтобы вода беспрепятственно уходила с придомовой территории. В основном она выполнена. Сегодня ситуация с ливневыми канализациями требует дополнительного внимания. Чтобы ливневки могли справляться с залповыми сбросами воды, эта работа должна быть продолжена и в летнее время», — доложил начальник департамента по ЧС и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска Александр Ерохин.

Также Ерохин отметил, что в городе практически завершены работы по очистке крыш от снега. Глава города поставил задачу до 30 марта завершить все плановые мероприятия, чтобы городская инфраструктура была полностью подготовлена к приему большой талой воды. .

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