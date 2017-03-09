Омич уничтожил нелегальную парковку во дворе спустя два года

Жильцу многоквартирного дома (МКД) на Волочаевской, 15е, Александру Лоскутникову, удалось поставить точку в споре с соседом, из-за которого во дворе появился забор, ограждающий незаконно созданную парковку. Тяжбы Лоскутникова с бывшим председателем совета МКД Сергеем Стариковым длились около двух лет.

В суде Александру Лоскутникову удалось доказать, что протокол собрания собственников жилья, якобы проголосовавших за установку парковки, является поддельным. Для получения разрешения на оборудование стоянки во дворе по закону необходимо согласие 2/3 жильцов. Однако голосование по этому вопросу не проводилось. В суде принятие решения о якобы существующем протоколе собрания жильцов было признано «ничтожным».

Стариков пытался обжаловать решение Советского райсуда в апелляции, однако ему было отказано. Но и после вердикта Фемиды злосчастную стоянку удалось ликвидировать с трудом. Как отмечает Александр Лоскутников, после вмешательства общественной организации «Оплот» дело продвинулось в положительную сторону.

«Тяжбы продолжались примерно два года. Почему так долго: пришлось пройти все официальные инстанции, а время ответов на запросы немаленькое. Началось все с прокуратуры, затем были городская администрация, жилищная инспекция, потом полиция. Дальше дело продолжалось в суде, где сторона ответчика демонстрировала высший пилотаж по искусственному затягиванию процесса. Вот только недавно мы вышли на “Оплот”, потому что дело продолжило буксовать, когда дошло уже до судебных приставов. И уже вмешательство “Оплота” как-то начало двигать все с мертвой точки», — рассказал Лоскутников.

В итоге злосчастная парковка была снесена. Сейчас ее сторонники пытаются обжаловать решение апелляционной инстанции в кассационном порядке. Однако Лоскутников оснований и доказательной базы по возвращению парковки не видит.

Решение апелляционной инстанции.