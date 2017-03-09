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14:32 (мск), источник: СуперОмск

Омич уничтожил нелегальную парковку во дворе спустя два года

Во дворе дома по адресу Волочаевская, 15е, наконец, снесен забор, который являлся ограждением для несанкционированной парковки.

Жильцу многоквартирного дома (МКД) на Волочаевской, 15е, Александру Лоскутникову, удалось поставить точку в споре с соседом, из-за которого во дворе появился забор, ограждающий незаконно созданную парковку. Тяжбы Лоскутникова с бывшим председателем совета МКД Сергеем Стариковым длились около двух лет.

В суде Александру Лоскутникову удалось доказать, что протокол собрания собственников жилья, якобы проголосовавших за установку парковки, является поддельным. Для получения разрешения на оборудование стоянки во дворе по закону необходимо согласие 2/3 жильцов. Однако голосование по этому вопросу не проводилось. В суде принятие решения о якобы существующем протоколе собрания жильцов было признано «ничтожным».

Стариков пытался обжаловать решение Советского райсуда в апелляции, однако ему было отказано. Но и после вердикта Фемиды злосчастную стоянку удалось ликвидировать с трудом. Как отмечает Александр Лоскутников, после вмешательства общественной организации «Оплот» дело продвинулось в положительную сторону.

«Тяжбы продолжались примерно два года. Почему так долго: пришлось пройти все официальные инстанции, а время ответов на запросы немаленькое. Началось все с прокуратуры, затем были городская администрация, жилищная инспекция, потом полиция. Дальше дело продолжалось в суде, где сторона ответчика демонстрировала высший пилотаж по искусственному затягиванию процесса. Вот только недавно мы вышли на “Оплот”, потому что дело продолжило буксовать, когда дошло уже до судебных приставов. И уже вмешательство “Оплота” как-то начало двигать все с мертвой точки», — рассказал Лоскутников.

В итоге злосчастная парковка была снесена. Сейчас ее сторонники пытаются обжаловать решение апелляционной инстанции в кассационном порядке. Однако Лоскутников оснований и доказательной базы по возвращению парковки не видит.

Решение апелляционной инстанции.

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