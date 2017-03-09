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13:51 (мск), источник: "Российская газета"

В Сочи уволилась возмутившаяся «скромным» подарком учительница

В Сочи уволилась преподавательница местной гимназии, которая несколько дней назад разослала родителям своих учеников гневное SMS из-за не устроившего ее подарка в честь Международного женского дня.

Источник: РИА "Новости"

Как выяснилось, в соцсетях появился скрин этого сообщения. Согласно тексту, преподаватель посчитала, что презентованные ей по случаю праздника пять тысяч рублей — это «скромное поздравление». Мол, «и это ваша оценка моего отношения к нашим детям». В завершении же даже пригрозила сменой классного руководителя, коим, по-видимому, она и являлась.

Странное послание, едва появившись в сети, сразу же вызвало бурю негодования пользователей, которые не стеснялись в выражениях.

В местном управлении по образованию и науке подтвердили факт рассылки смс, но назвали ситуацию «далеко неоднозначной»
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— Мы сразу же начали проверку. Понятно, что нельзя не прореагировать на такие вещи. Конечно, писалось сообщение на эмоциях, — рассказала «РГ» начальник управления по образованию и науке города Ольга Медведева. — На время служебного расследования педагог отстранен от занимаемой должности.

О результатах проверки Медведева пока сообщить отказалась. Но все-таки объявила, что ведомство «само разберется, причем очень жестко».

Однако, уже скоро удалось узнать, что героиня скандала сама пожелала уволиться. По словам женщины, ее не так поняли, на самом деле она была недовольна недостатком внимания, а не количеством денег.

Комментарии
1
Марина Скутельник
Да отдала бы на классные нужды, если оскорбилась деньгами как поздравлением, а так "1:1".
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