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17:17 (мск), источник: Калининград.Ru

В морском порту Калининграда начали дноуглубительные работы

В морском порту Калининграда приступили к дноуглубительным работам. Новое судно «Кроншлот» вычерпает грунт на участке от посёлка Взморье до двухъярусного моста.

Источник: Калининград.Ru

Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе Росморпорта, в 2017 году планируется извлечь 350 тысяч кубометров ила и песка.

В первую очередь судно займётся дноуглублением от выхода в залив до очистных сооружений. По данным ведомства, это один из самых заносимых участков канала. В районе посёлка Прегольского установят рефулерную станцию для сброса грунтов на берег.

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