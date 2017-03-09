В морском порту Калининграда начали дноуглубительные работы
В морском порту Калининграда приступили к дноуглубительным работам. Новое судно «Кроншлот» вычерпает грунт на участке от посёлка Взморье до двухъярусного моста.
В морском порту Калининграда приступили к дноуглубительным работам. Новое судно «Кроншлот» вычерпает грунт на участке от посёлка Взморье до двухъярусного моста.
Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru в
В первую очередь судно займётся дноуглублением от выхода в залив до очистных сооружений. По данным ведомства, это один из самых заносимых участков канала. В районе посёлка Прегольского установят рефулерную станцию для сброса грунтов на берег.