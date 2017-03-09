В морском порту Калининграда начали дноуглубительные работы

Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе Росморпорта, в 2017 году планируется извлечь 350 тысяч кубометров ила и песка.

В первую очередь судно займётся дноуглублением от выхода в залив до очистных сооружений. По данным ведомства, это один из самых заносимых участков канала. В районе посёлка Прегольского установят рефулерную станцию для сброса грунтов на берег.