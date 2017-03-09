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13:55 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижнем Новгороде временно закрыли кафе без туалета

В Канавинском районе на 90 суток приостановлена работа кафе. Связано это с нарушением санитарно эпидемиологических требовании, в том числе отсутствием туалета. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Прокуратурой в ходе проведения были установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания — кафе «Планета». К числу выявленных нарушений относятся: отсутствие вытяжки, нерегулярная уборка помещения, отсутствие туалета, отсутствие медкнижек у персонала и другие.

Решением Канавинского района г. Н. Новгорода владелец кафе привлечен к административной ответственности за «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения» с назначением наказания в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 суток.

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