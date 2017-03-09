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14:36 (мск), источник: ИА REGNUM

Обманутые дольщики Прикамья: три массовых протеста за день

В Перми на 11 марта запланированы два автопробега и один пикет.

В Перми участники долевого строительства «Первого Пермского микрорайона» проведут два автопробега и пикет. Массовые протестные акции пройдут 11 марта. Организаторы надеются привлечь внимание команды нового главы края к проблеме, сообщают СМИ.

Первый автопробег пройдет по улице Монастырской и Комсомольскому проспекту, второй — по улицам Подлесная, Локомотивной, Петропавловской и проспекту Парковый. Проведение пикета запланировано у монумента «Героям фронта и тыла от благодарных потомков». Организаторы приглашают принять участие в пикете дольщиков других недостроенных домов Перми, жителей села Усть-Качка и работников Пермского свинокомплекса.

По версии министерства строительства края, «Первый Пермский микрорайон» является крупнейшим «проблемным объектом» в Перми. ГК «Строительные объекты» в 2012 году на торгах Фонда РЖС выиграло право аренды федеральной земли в Лобаново площадью 23,3 га. В июне 2013 году получено разрешение на строительство. На первом этапе планировалось возведение 12 трехэтажных домов эконом-класса. Первую очередь планировалось сдать осенью 2015 года, однако сроки сдачи постоянно откладывались. Позднее строительные работы были приостановлены из-за финансовых трудностей, а девелопер «КамСтройИнвест» через суд пытался добиться банкротства фирмы. Сейчас стройка приостановлена, возведены только стены домов, сообщает деловая газета «Business Class».

В феврале 2017 года по инициативе краевого Минстроя прошло в краевом правительстве совещание с представителями Агентства по ипотечному жилищному кредитованию по рассмотрению вариантов достройки «Первого Пермского микрорайона». Сейчас прорабатывается вариант привлечения инвестора и правовой механизм возможной передачи инвестору земельных участков, выделенных Фондом РЖС для строительства объекта.

Тогда заместитель министра строительства и ЖКХ Пермского края Александр Бондаренко подчеркнул, что ситуацию с достройкой проблемных объектов профильное ведомство держит на контроле. Он также отметил, что потенциальный инвестор побывал на объекте, чтобы оценить перспективы застройки в этом районе, визуально оценить состояние домов: «Решение потенциальный инвестор пока не озвучил. Возможность его вхождения в проект инвестора будет зависеть и от наличия консолидированной позиции дольщиков, и от конструктивного настроя первоначального застройщика и его инвестора, их готовности действовать в интересах дольщиков».

По данным деловой газеты «Business Class», сами дольщики ранее выразили мнение, что в действительности правительство готовит только один вариант — создание жилищно-строительного кооператива. Участники долевого строительства предложили собственный вариант выхода — выкуп прав требований граждан за фактическую цену (продажа правительству своих долей в микрорайоне).

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