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14:12 (мск), источник: Вести - Омск

Омичи смогут проверить свои знания по математике

Проверить свои знания по математике омичи смогут, написав Всероссийскую контрольную «Что и требовалось доказать».

Впервые решать математические задачи можно будет не только онлайн, но и в аудитории педагогического вуза. Контрольная пройдет 11 марта. Тем, кто хочет решать задачи в ВУЗе, лучше зарегистрироваться заранее. Задание состоит из десяти несложных задач, для решения которых достаточно базовых знаний из школьной программы. Принять участие в контрольной могут все желающие. На сайте задачи будут доступны в течение суток. Приступить к решению можно в любое время. На выполнение даётся один час. В вузе контрольная также начнётся в три часа дня. После неё преподаватели подробно разберут задачи и ответят на вопросы.

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