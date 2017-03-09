Омичи смогут проверить свои знания по математике

Впервые решать математические задачи можно будет не только онлайн, но и в аудитории педагогического вуза. Контрольная пройдет 11 марта. Тем, кто хочет решать задачи в ВУЗе, лучше зарегистрироваться заранее. Задание состоит из десяти несложных задач, для решения которых достаточно базовых знаний из школьной программы. Принять участие в контрольной могут все желающие. На сайте задачи будут доступны в течение суток. Приступить к решению можно в любое время. На выполнение даётся один час. В вузе контрольная также начнётся в три часа дня. После неё преподаватели подробно разберут задачи и ответят на вопросы.