В Нижегородской области при строительстве ВСМ планируется спроектировать и реконструировать 60 мостов и эстакад

Это будут мосты, путепроводы и прямоугольные железобетонные трубы, которые пересекут логи, автодороги, реки и ручьи. Всего магистраль пересечет в области 23 дороги.

Характерной особенностью ВСМ является проектирование большого числа искусственных сооружений, что обусловлено необходимостью обеспечения безопасных пересечений магистрали с существующими железными дорогами, автострадами и пешеходными переходами, путями миграции домашнего скота и диких животных. Кроме того, сказывается дефицит свободной территории и необходимость строительства новых линий в селитебных зонах крупных городов, пересечение которых требует сооружения эстакад, тоннелей. Также трассу планируется прокладывать по кратчайшим направлениям, а в условиях сильнопересеченной местности это влечет за собой увеличение числа и протяженности мостов и эстакад.

В пределах Нижегородской области трасса ВСМ будет иметь протяженность 153,85 км и пересечет Нижний Новгород и 6 районов — Богородский, Кстовский, Дальнеконстантиновский, Лысковский, Спасский, Воротынский.

Напомним, в рамках реализации проекта ВСМ в Нижегородской области планируется построить два вокзала.