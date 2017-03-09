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13:47 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижегородской области при строительстве ВСМ планируется спроектировать и реконструировать 60 мостов и эстакад

На территории Нижегородской области в рамках строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Казань-Екатеринбург планируется спроектировать или реконструировать 60 искусственных сооружений. Об этом говорится в докладе компании «Мосгипротранс» (проектант ВСМ) об оценке воздействия на окружающую среду строительства трассы.

Это будут мосты, путепроводы и прямоугольные железобетонные трубы, которые пересекут логи, автодороги, реки и ручьи. Всего магистраль пересечет в области 23 дороги.

Характерной особенностью ВСМ является проектирование большого числа искусственных сооружений, что обусловлено необходимостью обеспечения безопасных пересечений магистрали с существующими железными дорогами, автострадами и пешеходными переходами, путями миграции домашнего скота и диких животных. Кроме того, сказывается дефицит свободной территории и необходимость строительства новых линий в селитебных зонах крупных городов, пересечение которых требует сооружения эстакад, тоннелей. Также трассу планируется прокладывать по кратчайшим направлениям, а в условиях сильнопересеченной местности это влечет за собой увеличение числа и протяженности мостов и эстакад.

В пределах Нижегородской области трасса ВСМ будет иметь протяженность 153,85 км и пересечет Нижний Новгород и 6 районов — Богородский, Кстовский, Дальнеконстантиновский, Лысковский, Спасский, Воротынский.

Напомним, в рамках реализации проекта ВСМ в Нижегородской области планируется построить два вокзала.

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