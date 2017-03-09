Москва поднялась в рейтинге экологических районов России

Москва заняла пятое место в списке «зеленых» регионов России, подготовленном специалистами «Зеленого патруля». Рейтинг опубликован на сайте этой общественной организации. Перечень составлен по итогам исследований, проведенных зимой 2016−2017 года.

По итогам 2016 года экологическая обстановка в Москве была хуже: российская столица России находилась на седьмой позиции.

По итогам 2016 года экологическая обстановка в Москве была хуже: российская столица России находилась на седьмой позиции.

Наиболее благоприятная экологическая обстановка наблюдается в Тамбовской области, Республике Алтай и Алтайском крае. В десятку лидеров, кроме Москвы, также попали Чувашия, Ульяновская область, Белгородская область, Чукотский автономный округ, Санкт-Петербург и Тюменская область.

При этом Московская область попала в десятку наиболее загрязненных регионов страны. Подмосковье потеряло сразу две позиции по сравнению с 2016 годом и теперь находится на 82-м месте из 85. По словам председателя «Зеленого патруля» Андрея Нагибина, это происходит из-за того, что отходы из Москвы вывозят в область.

В рейтинге представлены 85 субъектов Российской Федерации. При его составлении учитываются такие показатели, как состояние воздуха и воды, выбросы, а также работа властей и активность общественных организаций.