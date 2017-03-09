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15:27 (мск), источник: РИА Новости

Мединский рассказал, с чем связаны обыски в центре Рерихов

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Обыски, прошедшие в Международном центре Рерихов в Москве, связаны с покровителем музея, экс-совладельцем Мастер-банка Борисом Булочником, речь идет об обмане вкладчиков, заявил глава Минкультуры РФ Владимир Мединский.

Источник: РИА "Новости"

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк ранее сообщила, что картины известных художников Николая и Святослава Рерихов изъяты в Москве по уголовному делу о крупном мошенничестве в одном из банков.

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Где именно проводились обыски, Волк не уточнила, но ранее сообщалось, что речь идет о Международном центре Рерихов.

«Эти обыски связаны с деятельностью главного спонсора и покровителя этого музея гражданина Булочника, находящегося сейчас, насколько я знаю, в международном розыске и являющегося фигурантом по большому количеству уголовных дел, связанных с преднамеренным банкротством. Речь идет, по сути, об обмане вкладчиков банка», — сказал Мединский журналистам.

Министр пояснил, что «центр Рерихов в тесных связях с этим человеком».

«Кстати, связь установлена правоохранительными органами, и только исключительно с этим связаны эти обыски», — добавил министр.

Он также подтвердил, что помощь в хранении и экспертизе картин окажет государственный Музей Востока, «владеющий крупнейшей коллекцией Рерихов»

ЦБ РФ 20 ноября 2013 года издал приказ об отзыве у Мастер-банка лицензии на осуществление банковских операций. Столичный арбитраж 16 января 2014 года признал Мастер-банк банкротом и открыл в нем конкурсное производство. Как следует из решения суда, на тот момент обязательства кредитной организации, по данным временной администрации, превышали активы на 17,2 миллиарда рублей. Мастер-банк, контролировавшийся семьей председателя правления Бориса Булочника, по объему депозитов населения на 1 октября 2013 года занимал 41-е место с показателем в 47,376 миллиарда рублей, свидетельствуют данные РИА Рейтинг.

Комментарии
1
А Б
Не совсем понятно, с какой целью нужно было изымать картины. В подобных случаях материальные ценности могут быть оставлены на ответственное хранение тому юридическому лицу, у которого они находятся.
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