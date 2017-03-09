Мединский рассказал, с чем связаны обыски в центре Рерихов

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк ранее сообщила, что картины известных художников Николая и Святослава Рерихов изъяты в Москве по уголовному делу о крупном мошенничестве в одном из банков.

Где именно проводились обыски, Волк не уточнила, но ранее сообщалось, что речь идет о Международном центре Рерихов.

«Эти обыски связаны с деятельностью главного спонсора и покровителя этого музея гражданина Булочника, находящегося сейчас, насколько я знаю, в международном розыске и являющегося фигурантом по большому количеству уголовных дел, связанных с преднамеренным банкротством. Речь идет, по сути, об обмане вкладчиков банка», — сказал Мединский журналистам.

Министр пояснил, что «центр Рерихов в тесных связях с этим человеком».

«Кстати, связь установлена правоохранительными органами, и только исключительно с этим связаны эти обыски», — добавил министр.