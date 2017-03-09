Мединский рассказал, с чем связаны обыски в центре Рерихов
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Обыски, прошедшие в Международном центре Рерихов в Москве, связаны с покровителем музея,
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Обыски, прошедшие в Международном центре Рерихов в Москве, связаны с покровителем музея,
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк ранее сообщила, что картины известных художников Николая и Святослава Рерихов изъяты в Москве по уголовному делу о крупном мошенничестве в одном из банков.
Где именно проводились обыски, Волк не уточнила, но ранее сообщалось, что речь идет о Международном центре Рерихов.
«Эти обыски связаны с деятельностью главного спонсора и покровителя этого музея гражданина Булочника, находящегося сейчас, насколько я знаю, в международном розыске и являющегося фигурантом по большому количеству уголовных дел, связанных с преднамеренным банкротством. Речь идет, по сути, об обмане вкладчиков банка», — сказал Мединский журналистам.
Министр пояснил, что «центр Рерихов в тесных связях с этим человеком».
«Кстати, связь установлена правоохранительными органами, и только исключительно с этим связаны эти обыски», — добавил министр.
ЦБ РФ 20 ноября 2013 года издал приказ об отзыве у