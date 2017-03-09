В Новосибирске начали прививать от клещевого энцефалита

Как убивает укус клеща — Татьяна Бурмистрова за 35 лет работы в инфекционном отделении знает. Говорит, привитые и не привитые переносят болезнь по-разному.

Татьяна Бурмистрова, Заведующая отделением № 7 Новосибирской городской инфекционной клинической больницы № 1: «Вакцинация хотя бы дает возможность человеку, надежду, гарантию, что у него не будет развиваться тяжелая форма. При тяжелых формах идет поражение центральной нервной системы, поражение мозга».

Самая распространенная прививочная схема: первый укол — осенью, второй — весной, третий — через год. Врачи уверяют, вакцина в новосибирских поликлиниках есть. И взрослым, и детям — по месту жительства — бесплатно. За деньги — тоже — без проблем. В любом частном медцентре. От 720-и рублей и выше за инъекцию. Плюс консультация терапевта. Но есть одно «но». Впервые и в государственных, и в частных центрах — только отечественные вакцины. Медики признают — раньше — после введения наших препаратов — было много побочных эффектов.

Татьяна Бурмистрова, Заведующая отделением № 7 Новосибирской городской инфекционной клинической больницы № 1: «Проявлялись повышением температуры и прочим. В последние годы я не встречала реакции на наши отечественные вакцины. Дорабатываются методики. Вот томская вакцина была хорошо доработана. Был один год, когда ее запрещали, потом они изменили технологию. Сделали более переносимой».

Одни — дорабатывают, другие — разрабатывают. В программу импортозамещения готовы включиться и новосибирцы. Одно из предприятий Кольцово закупает оборудование для производства вакцин против клещевого энцефалита. Процесс не быстрый. И не дешевый. Первая новосибирская партия поступит в больницы только через пару лет.