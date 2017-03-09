Смог сохранится в Челябинске еще сутки

Неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности, способствующие накоплению в воздухе автомобильных выхлопов и промышленных выбросов, в Челябинске сохранятся 9 и 10 марта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, режим «черного» неба был введен в южноуральской столице утром 8 марта.

По информации специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, НМУ вызваны ночной инверсией и слабым ветром и продержатся до семи часов вечера 10 марта.

Минэкологии Челябинской области также сообщает, что НМУ первой степени опасности, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе, 9—10 марта будут наблюдаться в Магнитогорске, Сатке, Карабаше, Коркино и Троицке.

Кроме того, предстоящей ночью в Челябинской области прогнозируется понижение температуры воздуха до 24 градусов.

«В ночь на пятницу в регионе будет минус 14−19, в низинах — до 24 градусов. Завтра утром местами возможны туманы, слабая изморозь. Днем 10 марта будет от минус четырех до плюс одного, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный от двух до семи метров в секунду», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Как следует из трехдневного прогноза, 20-градусные морозы в пониженных частях рельефа продержатся до конца недели.