Смог сохранится в Челябинске еще сутки
Режим «черного» неба был введен в южноуральской столице утром 8 марта.
Режим «черного» неба был введен в южноуральской столице утром 8 марта.
Неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности, способствующие накоплению в воздухе автомобильных выхлопов и промышленных выбросов, в Челябинске сохранятся 9 и 10 марта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Напомним, режим «черного» неба был введен в южноуральской столице утром 8 марта.
По информации специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, НМУ вызваны ночной инверсией и слабым ветром и продержатся до семи часов вечера 10 марта.
Минэкологии Челябинской области также сообщает, что НМУ первой степени опасности, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе,
Кроме того, предстоящей ночью в Челябинской области прогнозируется понижение температуры воздуха до 24 градусов.
«В ночь на пятницу в регионе будет минус 14−19, в низинах — до 24 градусов. Завтра утром местами возможны туманы, слабая изморозь. Днем 10 марта будет от минус четырех до плюс одного, ветер
Как следует из трехдневного прогноза, 20-градусные морозы в пониженных частях рельефа продержатся до конца недели.