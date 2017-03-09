К началу курортного сезона дороги Крыма оснастят средствами фото- и видеофиксации

«Буквально на днях состоялось совещание у Нахлупина (вице-премьер РК Виталий Нахлупин — ред.), определена тенденция. Сейчас мы выходим на торги. Думаю, к сезону мы уже однозначно заведем фото- и видеофиксацию на аварийно-опасных участках», — отметил Борисенко.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в конце декабря 2016 года министр транспорта Республики Анатолий Волков проинформировал, что утверждено 169 мест для установки систем фото- и видеофиксации. При этом есть возможность увеличить их количество до 200. Работы по их установке планируется начать весной 2017 года.