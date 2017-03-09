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13:58 (мск), источник: РИА Крым

К началу курортного сезона дороги Крыма оснастят средствами фото- и видеофиксации

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости (Крым). К началу курортного сезона 2017 года на всех аварийно-опасных участках крымских дорог будут установлены средства фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал начальник ГИБДД МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.

Источник: РИА "Новости"

«Буквально на днях состоялось совещание у Нахлупина (вице-премьер РК Виталий Нахлупин — ред.), определена тенденция. Сейчас мы выходим на торги. Думаю, к сезону мы уже однозначно заведем фото- и видеофиксацию на аварийно-опасных участках», — отметил Борисенко.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в конце декабря 2016 года министр транспорта Республики Анатолий Волков проинформировал, что утверждено 169 мест для установки систем фото- и видеофиксации. При этом есть возможность увеличить их количество до 200. Работы по их установке планируется начать весной 2017 года.

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