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14:36 (мск), источник: РИА Новости

Оперную певицу и экс-депутата Максакову уволили из Гнесинки

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Экс-депутата Госдумы, оперную певицу Марию Максакову, переехавшую на Украину вместе с супругом, также экс-депутатом Денисом Вороненковым, уволили из Российской академии музыки имени Гнесиных, сообщили РИА Новости в учебном заведении.

Источник: РИА Новости

По данным СМИ, в минувшем году Вороненков вместе с женой переехал на Украину и получил там гражданство.

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Пресса писала, что Вороненков дал показания генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича по делу о государственной измене.

В феврале, когда учебный год только начался, в московской Академии имени Гнесиных не исключали, что Максакова еще может появиться на рабочем месте. При этом и.о. ректора Галина Маяровская заявила, что если этого не произойдет, руководство составит акт о нарушении трудовой дисциплины.

«Мария Максакова уволена. Собрали оправдательные документы, что ее нет, дважды направляли ей телеграммы, на которые не получили никакого ответа. Составили акт о том, что она отсутствовала в рабочее время, и, в связи с трудовым законодательством, уволили», — сообщили в Академии.

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