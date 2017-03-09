Оперную певицу и экс-депутата Максакову уволили из Гнесинки

По данным СМИ, в минувшем году Вороненков вместе с женой переехал на Украину и получил там гражданство.

Пресса писала, что Вороненков дал показания генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича по делу о государственной измене.

В феврале, когда учебный год только начался, в московской Академии имени Гнесиных не исключали, что Максакова еще может появиться на рабочем месте. При этом и.о. ректора Галина Маяровская заявила, что если этого не произойдет, руководство составит акт о нарушении трудовой дисциплины.

«Мария Максакова уволена. Собрали оправдательные документы, что ее нет, дважды направляли ей телеграммы, на которые не получили никакого ответа. Составили акт о том, что она отсутствовала в рабочее время, и, в связи с трудовым законодательством, уволили», — сообщили в Академии.