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15:38 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Сильнейший паводок придет в Екатеринбург через месяц

Он будет хлеще прошлогоднего.

Источник: УралИнформБюро

Начало паводка в Екатеринбурге ожидается 10 апреля. По прогнозам специалистов, в этом году он на 37% превысит среднемноголетнюю величину и на 2% уровень 2016 года, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе МУП «Водоканал».

Специалисты предприятия активно готовятся к половодью. В числе прочего нужно прочистить ливнеприемники, системы дренажей, ливневую канализацию и водоочистные канавы.

Следует отметить, что прошлогодний паводок оказался сильнейшим за последние 40 лет. Так, вышедшая из берегов Патрушиха залила Городскую улицу, которую пришлось закрыть на месяц. Оказались под водой и сады.

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