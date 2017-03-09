Книжная ярмарка седьмого Платоновфеста пройдет в Воронеже с 10 по 12 июня

Дирекция международного Платоновского фестиваля искусств совместно с Альянсом независимых издателей и книгораспространителей России начала прием заявок от издательств на участие в традиционной Книжной ярмарке во вторник, 7 марта. Торговля книгами развернется в Воронеже в дни седьмого Платоновфеста, с 10 по 12 июня.

Павильоны с современной и классической прозой и поэзией, альбомами по искусству, мемуарами, биографиями, книгами для детей расположатся на Советской площади. Здесь же установят сцену для открытых концертов и обустроят зону для традиционной эстафеты-чтения прозы Андрея Платонова. Также на ярмарке будет работать Детский шатер, в котором специально для юных гостей фестиваля подготовят игры, викторины, мастер-классы и презентации книг.

Прием заявок от издательств на участие в Книжной ярмарке Платоновфеста открыт до 10 апреля 2017 года. Познакомиться с формой заявки можно по ссылке.

Книжная ярмарка пройдет на Платоновфесте в шестой раз. В 2016 году в ней приняло участие 120 российских издательств — рекордное количество за всю историю фестиваля.