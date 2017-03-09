В «Аптекарском огороде» поселятся ослы
Они будут помогать садовникам на XVII Весеннем фестивале цветов.
Они будут помогать садовникам на XVII Весеннем фестивале цветов.
Ослы впервые поселятся в «Аптекарском огороде» в мае этого года, в рамках XVII ежегодного Весеннего фестиваля цветов. Об этом говорится в официальном
Там отмечается, что «Аптекарский огород» станет единственным в мире ботаническим садом, где эти животные будут не только развлекать посетителей, но и помогать садовникам. На ослах можно будет кататься по аллеям, фотографироваться с ними и кормить их сеном.
«Возможно, наш проект поддержат и близлежащие рестораны, где появятся дизайнерские “ослиные калитки” для перевозки детей до сада и обратно», — цитируют в сообщении директора ботанического сада Алексея Ретеюма.
В «Аптекарском огороде» живет более 50 видов животных, среди которых
В мае 2016 года директор «Аптекарского огорода» по просьбам посетителей разрешил вход в сад со своими питомцами. Единственное условие — животные должны находиться на руках у владельца.