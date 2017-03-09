В «Аптекарском огороде» поселятся ослы

Ослы впервые поселятся в «Аптекарском огороде» в мае этого года, в рамках XVII ежегодного Весеннего фестиваля цветов. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Ботанического сада МГУ, поступившем в редакции МОСЛЕНТЫ.

Там отмечается, что «Аптекарский огород» станет единственным в мире ботаническим садом, где эти животные будут не только развлекать посетителей, но и помогать садовникам. На ослах можно будет кататься по аллеям, фотографироваться с ними и кормить их сеном.

«Возможно, наш проект поддержат и близлежащие рестораны, где появятся дизайнерские “ослиные калитки” для перевозки детей до сада и обратно», — цитируют в сообщении директора ботанического сада Алексея Ретеюма.

В «Аптекарском огороде» живет более 50 видов животных, среди которых утки-огари, японские карпы, осетры и так называемые цветочные коты. По легенде, они являются потомками котов основателя «Аптекарского огорода» — Петра I. По особому постановлению дирекции сада они могут посещать все выставки и фестивали, а также обедать в близлежащих ресторанах.

В мае 2016 года директор «Аптекарского огорода» по просьбам посетителей разрешил вход в сад со своими питомцами. Единственное условие — животные должны находиться на руках у владельца.