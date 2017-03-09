Проезд на участке улицы Лызина в Иркутске будет закрыт на одну ночь

Проезд на участке улицы Лызина районе дома № 7Д в Иркутске будет закрыт с 20.00 9 марта до 7.00 10 марта. Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на сетях теплоснабжения. Объезд будет осуществляться по параллельным улицам. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе мэрии Иркутска.

Напомним, с 20 февраля по 19 апреля движение транспорта в Затоне по улице Иркутная будет частично ограничено, при этом оно останется двусторонним. На участке от пересечения с улицей Николая Вилкова до перекрестка с улицей Набережная Иркута будет производиться ремонт тепловых сетей по полосе движения из центра в Ленинский округ.