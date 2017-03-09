Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы»
Аноним опубликовал десятки фото обнаженных женщин-морпехов США
Как обустроить балкон: 5 идей
Дочка МакSим стала копией мамы
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Чудновец боится, что ее снова разлучат с ребенком и мужем Cуд пересмотрел дело и не нашел состава преступления в действиях воспитательницы
Китаянка родила младенца-гиганта
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео)
Из хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Названо условие, при котором ЕС признает Крым частью РФ – СМИ
Снайпер ДНР убил лучшего бойца "Правого сектора"
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
СМИ: один из верных соратников Путина может выйти из-под контроля
Экс-командиры НАТО боятся «синих моряков» РФ - СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
12Наступление на Мосул
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
14:52 (мск), источник: dostup1.ru

В пятницу в Челябинской драме покажут премьеру спектакля «Убийца»

Актуальная история о современных молодых людях, пробирающихся сквозь жестокую реальность в поиске себя, других и любви.

В пятницу, 10 марта, Челябинский академический театр драмы имени Наума Орлова представит премьеру спектакля «Убийца»; в основе постановки — пьеса молодого российского драматурга Александра Молчанова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минкульта.

Пьеса вышла в свет в 2009 году, была поставлена более чем в 30 городах России и Европы, имеет множество литературных премий. Челябинские театралы представили ее публике еще в 2011 году на читках в центре современной драматургии, год спустя спектакль появился в репертуаре озерского театра «Наш дом».

В Челябинской драме за постановку взялся молодой московский режиссер Данил Чащин. По его словам, он мечтал поставить «Убийцу», еще учась в академии, но тогда ему не удалось найти подходящее пространство.

«Этим спектаклем мы хотим расширить зрительскую аудиторию драмтеатра. Привести в зрительный больше представителей молодого поколения, которые считают театр “папиным и маминым искусством”. Можно сказать, что наш спектакль не для людей, которые любят театр, а для людей, которые пока не знают, что такое театр. Но они обязательно его полюбят и увлекутся им», — комментирует режиссер.

Сюжет пьесы рассчитан на молодежную аудиторию. Некий студент проигрался в карты. Заплатить ему нечем, поэтому по приказу кредитора он отправляется на поиски другого такого же должника. Он должен получить долг с товарища по несчастью или убить его. Присматривать за бедным студентом шулер отправляет свою подружку.

Несмотря на название, это сверхактуальная история о современных молодых людях, пробирающихся сквозь жестокую реальность в поиске себя, других и любви, говорят критики.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
СК возбудил дело по факту нападения челябинца с ножом на бригаду врачей
Евросоюз продлит санкции против 146 граждан России и Украины
Путин снял с должностей десять генералов из силовых ведомств
Чемпион мира по футболу Хаби Алонсо объявил о завершении карьеры
Кремль отреагировал на обвинения в нарушении договора по РСМД
Владимир Мединский назвал причину обысков в центре Рерихов
Лукашенко резко ответил на угрозу Медведева поднять цены на газ
Марию Максакову, бежавшую на Украину, уволили из Гнесинки
Спорт
Увидеть «МЮ» и умереть. 9 сумасшедших историй про игру в Ростове Мы собрали девять самых удивительных историй вокруг матча Лиги Европы «Ростов» — «Манчестер Юнайтед»
Авто
Автосалон в Женеве: 5 главных новинок для России Интересных автомобилей на нашем рынке, к сожалению, становится все меньше. Тем не менее, даже на пафосной швейцарской выставке нашлись модели, актуальные для России
Hi-Tech
Резкое падение цен в России на PlayStation 4 и Xbox One Hi-Tech Mail.Ru проанализировал рынок и выяснил, что игровые приставки PlayStation 4 и Xbox One можно купить в России дешевле 20 тысяч рублей
Кино
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы» Негативные замечания актрисы в адрес участников популярного шоу «Первого канала» уже вызвали шквал критики со стороны телезрителей. Какие же номера понравились Литвиновой меньше всего?
Недвижимость
В России участились случаи афер с газовыми счетчиками
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Аэроэкспресс в Пулково начнут строить летом 2018 года
В Петербурге продали рекордное число квартир
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
Китаянка родила младенца-гиганта В последние годы во всем мире все чаще отмечают случаи появления на свет детей с экстремально высоким весом.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь