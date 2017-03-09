В Казани появится улица Гумера Усманова

(Город Казань KZN.RU, 9 марта). В Кировском районе Казани появится улица Гумера Усманова — такое название будет присвоено вновь формируемой улице в жилом комплексе «Салават Купере». Соответствующее постановление опубликовано в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования г. Казани.

Новая улица будет носить имя выдающегося советского партийного и государственного деятеля, первого секретаря Татарского обкома КПСС (1982−1989) Усманова Гумера Исмагиловича и впредь будет именоваться «Гомәр Усманов урамы — улица Гумера Усманова». В ближайшее время на новой улице будет установлена адресная атрибутика.