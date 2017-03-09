Волгоградцы 11 марта отправятся на поиски пропавшего ученого-генетика
Добровольцы отправятся на поиски пропавшего сотрудника НИИ в субботу, 11 марта, в Дзержинском районе Волгограда.
Добровольцы отправятся на поиски пропавшего сотрудника НИИ в субботу, 11 марта, в Дзержинском районе Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Волго-Спас-Поиск пропавших детей», сбор пройдет в 10:00 на конечной остановке трамвая № 2 в поселке Ангарский. «При себе иметь фонари, а еще желательно горячий чай и бутерброд. Очень нужны подготовленные мужчины, так как местность достаточно серьезная», — добавили волонтеры.
Телефон координатора поисков: 8−905−397−94−56 (Лариса).
Напомним, что Сергей Сергеевич Савченко, сотрудник «Волгоградского
В день исчезновения 34-летний ученый был одет в черную куртку до пояса с капюшоном, рубашку в клетку,
Отметим, что 5 марта волонтеры из «ВолгоСпас-Поиск пропавших детей» уже выходили на поиски ученого. Они обошли труднодоступные овраги в пойме реки Царицы, однако, поиск не дал результатов.