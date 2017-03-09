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17:56 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцы 11 марта отправятся на поиски пропавшего ученого-генетика

Добровольцы отправятся на поиски пропавшего сотрудника НИИ в субботу, 11 марта, в Дзержинском районе Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Волго-Спас-Поиск пропавших детей», сбор пройдет в 10:00 на конечной остановке трамвая № 2 в поселке Ангарский. «При себе иметь фонари, а еще желательно горячий чай и бутерброд. Очень нужны подготовленные мужчины, так как местность достаточно серьезная», — добавили волонтеры.

Телефон координатора поисков: 8−905−397−94−56 (Лариса).

Напомним, что Сергей Сергеевич Савченко, сотрудник «Волгоградского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора», вышел из дома, расположенного в поселке Ангарский на улице Калеганова, 20 февраля и пропал без вести.

В день исчезновения 34-летний ученый был одет в черную куртку до пояса с капюшоном, рубашку в клетку, светло-серые брюки и обут в черные ботинки. Рост мужчины составляет 172−175 сантиметров. У ученого длинные темные волосы до мочек ушей, карие глаза и худощавое телосложение. Мужчина носит очки.

Отметим, что 5 марта волонтеры из «ВолгоСпас-Поиск пропавших детей» уже выходили на поиски ученого. Они обошли труднодоступные овраги в пойме реки Царицы, однако, поиск не дал результатов.

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