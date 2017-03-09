Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы»
5 фактов о здоровье сердца, которые нужно знать к 30 годам
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Двухлетний сын Чадова и Дитковските стал полиглотом
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
Китаянка родила младенца-гиганта
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео)
Из хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
"Ликвидирован": убит "один из лучших" боевиков "Правого сектора"
На Украине растет вражда местных и дончан
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
СМИ: один из верных соратников Путина может выйти из-под контроля
Экс-командиры НАТО боятся «синих моряков» РФ - СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
12Наступление на Мосул
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
15:20 (мск), источник: Nbnews.com.ua

Жена и.о. главы ГФС Продана оформила Lexus на 70-летнюю свекровь

Жена исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана Людмила управляет автомобилем Lexus RX 350 2012 года выпуска, которым владеет Светлана Продан. Об этом говорится в электронной декларации о доходах и.о. главы ГФС.

«70-летняя Светлана Николаевна Продан является матерью нынешнего и.о. руководителя ГФС», — передает Bihus.info.

Сам Мирослав Продан 31 января 2017 года приобрел автомобиль Toyota Avalon 2012 года выпуска за 467,5 тысяч гривен.

Издание также отмечает, что такая машина на рынке сейчас стоит порядка $30 тысяч, то есть почти вдвое больше, чем указал чиновник.

Также и.о. главы ГФС владеет в Виннице квартирой площадью 88,40 кв м, приобретенной 1 ноября 2012 года, и гаражом на 24 кв м, приобретенным 24 февраля 2014 года.

Согласно декларации, г-н Продан за 2015 год заработал 103 775 гривен зарплаты в Главном управлении ГФС в Винницкой области и 969 гривны в Национальном университете ГФС.

Его жена задекларировала 762 000 гривен дохода от предпринимательской деятельности и 38 165 гривен процентов от вклада в «Укргазбанке». На счету в этом банке она имеет 310 000 гривен.

Кроме того, и.о. главы ГФС задекларировал 73 000 гривен и 12 500 долларов наличных средств, а его жена — 655 000 гривен, 27 500 долларов и 8 700 евро наличными. Еще супруга чиновника имеет актив 175 000 гривен в драгоценных (банковских) металлах.

Из других ценностей Мирослав Продан задекларировал часы «Patek Philippe», а Людмила Продан — часы и золотое кольцо с бриллиантом бренда «Damiani».

Кабинет министров назначил Мирослава Продана исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы после отстранения на время следствия руководителя ГФС Романа Насирова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Комитет Европарламента поддержал безвиз для Украины
Евросоюз продлит санкции против 146 граждан России и Украины
Путин снял с должностей десять генералов из силовых ведомств
Чемпион мира по футболу Хаби Алонсо объявил о завершении карьеры
Кремль отреагировал на обвинения в нарушении договора по РСМД
Владимир Мединский назвал причину обысков в центре Рерихов
Лукашенко резко ответил на угрозу Медведева поднять цены на газ
Марию Максакову, бежавшую на Украину, уволили из Гнесинки
Спорт
Увидеть «МЮ» и умереть. 9 сумасшедших историй про игру в Ростове Мы собрали девять самых удивительных историй вокруг матча Лиги Европы «Ростов» — «Манчестер Юнайтед»
Авто
Автосалон в Женеве: 5 главных новинок для России Интересных автомобилей на нашем рынке, к сожалению, становится все меньше. Тем не менее, даже на пафосной швейцарской выставке нашлись модели, актуальные для России
Hi-Tech
Резкое падение цен в России на PlayStation 4 и Xbox One Hi-Tech Mail.Ru проанализировал рынок и выяснил, что игровые приставки PlayStation 4 и Xbox One можно купить в России дешевле 20 тысяч рублей
Кино
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы» Негативные замечания актрисы в адрес участников популярного шоу «Первого канала» уже вызвали шквал критики со стороны телезрителей. Какие же номера понравились Литвиновой меньше всего?
Недвижимость
В России участились случаи афер с газовыми счетчиками
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
На снос московских хрущевок уйдут три бюджета города
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
Китаянка родила младенца-гиганта В последние годы во всем мире все чаще отмечают случаи появления на свет детей с экстремально высоким весом.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь