Жена и.о. главы ГФС Продана оформила Lexus на 70-летнюю свекровь

«70-летняя Светлана Николаевна Продан является матерью нынешнего и.о. руководителя ГФС», — передает Bihus.info.

Сам Мирослав Продан 31 января 2017 года приобрел автомобиль Toyota Avalon 2012 года выпуска за 467,5 тысяч гривен.

Издание также отмечает, что такая машина на рынке сейчас стоит порядка $30 тысяч, то есть почти вдвое больше, чем указал чиновник.

Также и.о. главы ГФС владеет в Виннице квартирой площадью 88,40 кв м, приобретенной 1 ноября 2012 года, и гаражом на 24 кв м, приобретенным 24 февраля 2014 года.

Согласно декларации, г-н Продан за 2015 год заработал 103 775 гривен зарплаты в Главном управлении ГФС в Винницкой области и 969 гривны в Национальном университете ГФС.

Его жена задекларировала 762 000 гривен дохода от предпринимательской деятельности и 38 165 гривен процентов от вклада в «Укргазбанке». На счету в этом банке она имеет 310 000 гривен.

Кроме того, и.о. главы ГФС задекларировал 73 000 гривен и 12 500 долларов наличных средств, а его жена — 655 000 гривен, 27 500 долларов и 8 700 евро наличными. Еще супруга чиновника имеет актив 175 000 гривен в драгоценных (банковских) металлах.

Из других ценностей Мирослав Продан задекларировал часы «Patek Philippe», а Людмила Продан — часы и золотое кольцо с бриллиантом бренда «Damiani».

Кабинет министров назначил Мирослава Продана исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы после отстранения на время следствия руководителя ГФС Романа Насирова.