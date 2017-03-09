В Петербурге и области держится потепление и дождь

Петербургу завтра обещают дождь, в отдельных районах — с мокрым снегом. Ветер будет переменный со скоростью 2−5 м/с. Температура воздуха не опустится ниже нуля: ночью будет 0…+2, днем — +2…+4 градуса.

В большинстве районов Ленобласти также пройдут дожди, в отдельных районах — с мокрым снегом. Кроме того, ночью местами ожидается слабый туман. Ветер также будет переменный 2−5 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от -2 до +3 градусов, а днем составит +1…+6 градусов. На западе региона местами по-прежнему гололедица.