В Пермском крае готовятся к паводкам

В Прикамье в ближайшее время начнутся противопаводковые мероприятия. По информации ГУ МЧС по краю, вскоре для предотвращения образования ледяных заторов будут проведены ледорезные работы на участках реки Тулва (у села Барда) и Усьва (в поселке Мыс и поселке Бобровка Чусовского района) общей протяженностью 4,5 километров.



В зону возможного подтопления попадают 46 населенных пунктов, в которых проживают 17,4 тысяч человек. Риск возникновения затороопасных участков сохраняется в Бардымском, Чусовском и Гремячинском районах.