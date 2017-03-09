Донские батутисты завоевали медали Кубка России

Так в личном первенстве ростовчанка Анна Корнетская завоевала два «золота». В синхронных прыжках «серебро» завоевали спортсменки из Таганрога Валерия Волкова и Ксения Науменко. Бронзовую медаль в индивидуальных прыжках взял Олег Селютин.

В командном первенстве обладателями Кубка России в прыжках на двойном минитрампе стала женская сборная в составе Екатерины Жигаловой, Валерии Волковой, Ксении Науменко и Юлии Леоновой.