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17:50 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Донские батутисты завоевали медали Кубка России

В Ярославле прошел Кубок России по прыжкам на батуте. Представители Ростовской области успешно выступили на этих соревнованиях, сообщает сайт донского правительства.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Так в личном первенстве ростовчанка Анна Корнетская завоевала два «золота». В синхронных прыжках «серебро» завоевали спортсменки из Таганрога Валерия Волкова и Ксения Науменко. Бронзовую медаль в индивидуальных прыжках взял Олег Селютин.

В командном первенстве обладателями Кубка России в прыжках на двойном минитрампе стала женская сборная в составе Екатерины Жигаловой, Валерии Волковой, Ксении Науменко и Юлии Леоновой.

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