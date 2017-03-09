В Казани изменится схема движения транспорта из-за Кубка Конфедераций

Схема движения общественного транспорта изменится в связи с Кубком Конфедераций, соответствующий документ опубликован в сборнике документов исполкома.

Схема движения будет изменена на автобусных маршрутах № 10 с «Ул. Академика Губкина» с остановками «Ветеринарная академия», «Ул. Серова», «Ул. Адоратского».

№ 10а с «Ул. Серова» с остановками «Ул. Академика Губкина», «Ветеринарная академия».

№ 18 с «Ул. Северополюсная» с остановками «Пер. Дуслык», «Ветеринарная академия», «Пер. Дуслык».

№ 35 с «Станция метро «Площадь Габдуллы Тукая» с остановками «Ветеринарная академия», «Ул. Гаврилова», «Ул. Адоратского».

№ 35а со станции метро «Площадь Габдуллы Тукая» , «Ветеринарная академия», «Ул. Адоратского».

№ 36 с «Вещевой рынок» с остановками «Ветеринарная академия», «пос. Осиново» «Ул. Адоратского».

№ 44 с «Ул. Адмиралтейская — жилой массив Дербышки» с остановками «Жилой массив Дербышки», «Ветеринарная академия».

№ 35а со станция метро «Площадь Габдуллы Тукая» , «Вл. Адоратского».

№ 45 с «Жилой массив Ферма-2 — жилой массив Старое Аракчино» с остановками «Ветеринарная академия», «Жилой массив Старое Аракчино», «Ул. Адоратского» .

№ 46 с «Жилой комплекс «Экопарк Дубрава» — Профилакторий», «Жилой комплекс «Экопарк Дубрава» «Ветеринарная академия».

№ 49 с «Вещевой рынок-станция Легендарная» с остановками «Ветеринарная академия», «Вещевой рынок», «Станция Лагерная», «ул. Адоратского», «Станция Лагерная».

№ 55 с «Жилой массив Ферма-2» с остановками «Ветеринарная академия», «Жилой массив Ферма-2», «ул. Адоратского».

№ 60 с «Жилой массив Дербышки» с остановками «Ветеринарная академия», «Жилой массив Дербышки», «Ул. Химическая», «Ул. Адоратского».

№ 62 с «Пр. Победы — ул. Гудованцева» с остановками «Ветеринарная академия» «Ул. Гудованцева», «Ул. Адоратского», «Ул. Гудованцева».

№ 63 с «Ул. Комиссара Габишева — жилой массив Левченко» с остановками «Ветеринарная академия», «ул. Комиссара Габишева», «Жилой массив Левченко».

№ 35а со станции метро «Площадь Габдуллы Тукая», «Жилой массив Левченко».

№ 74 с «Ул. Чистопольская» с остановками «Дворец водных видов спорта» по ул. Сибгата Хакима, далее следует по маршруту.

№ 74а с по ул. Ф. Амирхана, без заезда на остановку «Дворец водных видов спорта» по ул. Сибгата Хакима, далее следует по маршруту.

№ 75 с «ул. Чистопольская» с остановками «Дворец водных видов спорта» по ул. Сибгата Хакима, далее следует по маршруту.

№ 76 с «Ул. Халитова — жилой массив Северный» с остановками «ул. Адоратского» следует по маршруту, разворачивается на пр. Ямашева, далее следует до остановочного пункта «Жилой массив Северный» по маршруту.

Будет изменено и движение трамваев по маршрутам № 5 с «Жилой комплекс «Солнечный город» с остановками «Ветеринарная академия», «Жилой комплекс «Солнечный город», с остановочного пункта «Ж/д вокзал» до «Ул. Адоратского», «Ж/д вокзал».

№ 6 «Жилой массив Караваева — ул. Халитова № 2» закрыть.

А также троллейбусов № 2 с «Ул. Адоратского», по пр. Ямашева, пр. Ибрагимова, ул. Декабристов, Ленинской дамбе, через площадь Тысячелетия, по ул. Ташаяк, ул. Московская, ул. Татарстан, ул. Право-Булачная, далее — до остановок «Ул. Адоратского», «Ул. Адоратского — Комбинат «Здоровье».

№ 13 с «Ул. Ленинградская» до пункта «Ул. Адоратского» с остановкой «Ул. Ленинградская».

Напомним, что матчи Кубка Конфедераций пройдут в период с 17 июня по 2 июля 2017 года, а чемпионат мира по футболу — с 14 июня по 15 июля 2018 года.