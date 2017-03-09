Стало известно, сколько бы получала женщина за дела по дому
Украинские специалисты подсчитали, сколько бы зарабатывала украинская женщина, если бы ее домашнюю работу оценивали по рыночным тарифам. Об этом сообщает издание «Сегодня».
Украинские специалисты подсчитали, сколько бы зарабатывала украинская женщина, если бы ее домашнюю работу оценивали по рыночным тарифам. Об этом сообщает издание «Сегодня».
Выяснилось, что горничная получает свыше 500 гривен за день.
«Горничная за день работы получает 550 гривен. Плюс последующее время 150 гривен», — рассказывает Роман Оболончик, основатель клининговой компании.
Если оценивать еще и работу
«Средняя зарплата няни составляет от 50 гривен в час. Это, конечно, смотря от возможности родителей, от занятости няни», — рассказывает эксперт.
Также не стоит забывать о работе женщины на кухне. «Я, как повар по приготовлению блюда, беру 100% стоимости продукта. Например, если я готовлю курицу, которую покупаю за 60 гривен, то, соответственно, на выходе она будет 120 гривен», — рассказывает Лилия, повар.
Если подсчитать результаты, то получается, что среднестатистическая украинская женщина, могла бы получать свыше 7000 в неделю. А это намного больше, чем получает депутат или