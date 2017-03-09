Стало известно, сколько бы получала женщина за дела по дому

Выяснилось, что горничная получает свыше 500 гривен за день.

«Горничная за день работы получает 550 гривен. Плюс последующее время 150 гривен», — рассказывает Роман Оболончик, основатель клининговой компании.

Если оценивать еще и работу мамы-няни, в обязанности которой входит постоянный уход за ребенком, зарплата соответственно возрастет.

«Средняя зарплата няни составляет от 50 гривен в час. Это, конечно, смотря от возможности родителей, от занятости няни», — рассказывает эксперт.

Также не стоит забывать о работе женщины на кухне. «Я, как повар по приготовлению блюда, беру 100% стоимости продукта. Например, если я готовлю курицу, которую покупаю за 60 гривен, то, соответственно, на выходе она будет 120 гривен», — рассказывает Лилия, повар.