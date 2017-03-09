Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы»
Аноним опубликовал десятки фото обнаженных женщин-морпехов США
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео)
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
WikiLeaks: ЦРУ прослушивает телефоны, компьютеры и телевизорыОрганизация WikiLeaks опубликовала секретные документы ЦРУ под названием Vault 7
Китаянка родила младенца-гиганта
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео)
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
Названо условие, при котором ЕС признает Крым частью РФ – СМИ
Снайпер ДНР убил лучшего бойца "Правого сектора"
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
СМИ: один из верных соратников Путина может выйти из-под контроля
Экс-командиры НАТО боятся «синих моряков» РФ - СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
12Первая женщина в космосе
15:56 (мск), источник: Новости Перми

Максим Решетников открыл VII межрегиональный форум «Мусульманский мир-2017»

Сегодня на площадке выставочного объединения «Пермская ярмарка» состоялась торжественная церемония открытия VII межрегионального форума мусульманской культуры «Мусульманский мир-2017».

Источник: Новости Перми

В мероприятии приняли участие глава региона Максим Решетников, председатель Центрального Духовного управления мусульман России, Верховный муфтий России Шейх Уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин, глава Пермской митрополии Русской Православной Церкви, митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий, а также представители краевых и городских властей.

«На территории Прикамья форум проводится уже в 7 раз. Считаю это доброй и правильной традицией. Сегодня как никогда нам важно укреплять межнациональный мир и согласие. Эта приоритетная задача актуальна и для Прикамья, где веками добрососедствуют представители более 140 национальностей, из которых порядка 150 тысяч человек исповедуют ислам. На прикамской земле сложилась уникальная традиция — все мы, представители разных религий или разных групп внутри одной религии, умеем мирно сосуществовать на бытовом, житейском уровне, помогать друг другу и умели перенимать лучшее, что есть у других народов. Это то, что нужно сохранять и приумножать», — выступил с приветственным словом Максим Решетников.

С открытием Форума гостей мероприятия поздравил Верховный муфтий России Шейх Уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин:

«Каждый год мы совершаем паломничество в Пермь. Форум — это такое большое событие в жизни мусульманских общин, да и не только мусульманских. С самого начала и православная церковь участвует в этом событии. Надеемся форум будет способствовать укреплению взаимопонимания и стабильности мира».

По словам главы Пермской митрополии Русской Православной Церкви, митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия, данный форум дает возможность больше рассказать о культуре и традициях ислама.

Глава Прикамья осмотрел экспозицию Форума, на которой муниципалитеты края представили опыт социально-активной деятельности мусульманских общин в территориях региона.

«Развитие диалога на площадке форума с представителями других конфессий, органами власти и всеми, кто интересуется вашей культурой, способствует достижению межрелигиозного и межнационального согласия и взаимопонимания», — отметил Максим Решетников.

В течение четырех дней на площадках VII межрегионального форума «Мусульманский мир — 2017» будут работать ярмарки товаров и услуг, относящихся к культуре мусульман, пройдет культурно-историческая экспозиция с участием Пермского краеведческого музея, Пермской государственной художественной галереи, музеев из территорий Пермского края. Фольклорные коллективы из Пермского края и соседних регионов представят гостям форума богатство песенно-танцевальной культуры мусульманских народов Урала и красоты национальных костюмов и украшений.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Максим Решетников открыл VII межрегиональный форум «Мусульманский мир-2017»
Евросоюз продлит санкции против 146 граждан России и Украины
Путин снял с должностей десять генералов из силовых ведомств
Чемпион мира по футболу Хаби Алонсо объявил о завершении карьеры
Кремль отреагировал на обвинения в нарушении договора по РСМД
Владимир Мединский назвал причину обысков в центре Рерихов
Лукашенко резко ответил на угрозу Медведева поднять цены на газ
Марию Максакову, бежавшую на Украину, уволили из Гнесинки
Спорт
Увидеть «МЮ» и умереть. 9 сумасшедших историй про игру в Ростове Мы собрали девять самых удивительных историй вокруг матча Лиги Европы «Ростов» — «Манчестер Юнайтед»
Авто
Автосалон в Женеве: 5 главных новинок для России Интересных автомобилей на нашем рынке, к сожалению, становится все меньше. Тем не менее, даже на пафосной швейцарской выставке нашлись модели, актуальные для России
Hi-Tech
Резкое падение цен в России на PlayStation 4 и Xbox One Hi-Tech Mail.Ru проанализировал рынок и выяснил, что игровые приставки PlayStation 4 и Xbox One можно купить в России дешевле 20 тысяч рублей
Кино
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы» Негативные замечания актрисы в адрес участников популярного шоу «Первого канала» уже вызвали шквал критики со стороны телезрителей. Какие же номера понравились Литвиновой меньше всего?
Недвижимость
15 тысяч молодых семей получат деньги на жилье
Жителей хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Новые станции желтой ветки откроют в ближайшие дни
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
Китаянка родила младенца-гиганта В последние годы во всем мире все чаще отмечают случаи появления на свет детей с экстремально высоким весом.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь