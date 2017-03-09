Максим Решетников открыл VII межрегиональный форум «Мусульманский мир-2017»

В мероприятии приняли участие глава региона Максим Решетников, председатель Центрального Духовного управления мусульман России, Верховный муфтий России Шейх Уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин, глава Пермской митрополии Русской Православной Церкви, митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий, а также представители краевых и городских властей.



«На территории Прикамья форум проводится уже в 7 раз. Считаю это доброй и правильной традицией. Сегодня как никогда нам важно укреплять межнациональный мир и согласие. Эта приоритетная задача актуальна и для Прикамья, где веками добрососедствуют представители более 140 национальностей, из которых порядка 150 тысяч человек исповедуют ислам. На прикамской земле сложилась уникальная традиция — все мы, представители разных религий или разных групп внутри одной религии, умеем мирно сосуществовать на бытовом, житейском уровне, помогать друг другу и умели перенимать лучшее, что есть у других народов. Это то, что нужно сохранять и приумножать», — выступил с приветственным словом Максим Решетников.



С открытием Форума гостей мероприятия поздравил Верховный муфтий России Шейх Уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин:



«Каждый год мы совершаем паломничество в Пермь. Форум — это такое большое событие в жизни мусульманских общин, да и не только мусульманских. С самого начала и православная церковь участвует в этом событии. Надеемся форум будет способствовать укреплению взаимопонимания и стабильности мира».



По словам главы Пермской митрополии Русской Православной Церкви, митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия, данный форум дает возможность больше рассказать о культуре и традициях ислама.



Глава Прикамья осмотрел экспозицию Форума, на которой муниципалитеты края представили опыт социально-активной деятельности мусульманских общин в территориях региона.



«Развитие диалога на площадке форума с представителями других конфессий, органами власти и всеми, кто интересуется вашей культурой, способствует достижению межрелигиозного и межнационального согласия и взаимопонимания», — отметил Максим Решетников.



В течение четырех дней на площадках VII межрегионального форума «Мусульманский мир — 2017» будут работать ярмарки товаров и услуг, относящихся к культуре мусульман, пройдет культурно-историческая экспозиция с участием Пермского краеведческого музея, Пермской государственной художественной галереи, музеев из территорий Пермского края. Фольклорные коллективы из Пермского края и соседних регионов представят гостям форума богатство песенно-танцевальной культуры мусульманских народов Урала и красоты национальных костюмов и украшений.