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15:57 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии утвержден график закрытия ледовых переправ

УФА, 9 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане Главное управление МЧС России по РБ разработало и утвердило прогнозируемый план-график закрытия ледовых переправ. Согласно документу, переправа в селе Николо-Берёзовка на реке Кама может быть закрыта в период с 6 по 12 марта текущего года. В селе Караидель на реке Уфа — с 13 по 19 марта. В Бирске на реке Белой — с 27 марта по 2 апреля. В деревне Староянзигитово на реке Белой — с 27 марта по 2 апреля.

Источник: Башинформ

Этот график согласован с администрациями муниципальных образований и с Башгидрометцентром, отметили в пресс-службе ведомства. На рассмотрении вопрос о продлении срока функционирования ледовой переправы в селе Николо-Берёзовка на реке Кама до 20 марта.

Сейчас на территории региона находятся под контролем и функционируют четыре ледовые переправы. В связи с потеплением грузоподъемность переправ была снижена.

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