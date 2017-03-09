В Башкирии утвержден график закрытия ледовых переправ
УФА, 9 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане Главное управление МЧС России по РБ разработало и утвердило прогнозируемый
УФА, 9 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане Главное управление МЧС России по РБ разработало и утвердило прогнозируемый
Этот график согласован с администрациями муниципальных образований и с Башгидрометцентром, отметили в
Сейчас на территории региона находятся под контролем и функционируют четыре ледовые переправы. В связи с потеплением грузоподъемность переправ была снижена.