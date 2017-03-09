В Башкирии утвержден график закрытия ледовых переправ

Этот график согласован с администрациями муниципальных образований и с Башгидрометцентром, отметили в пресс-службе ведомства. На рассмотрении вопрос о продлении срока функционирования ледовой переправы в селе Николо-Берёзовка на реке Кама до 20 марта.

Сейчас на территории региона находятся под контролем и функционируют четыре ледовые переправы. В связи с потеплением грузоподъемность переправ была снижена.