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15:54 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Экологический автопробег пройдет через Воронеж

Акция состоится в 50 российских городах.

Экологический автопробег, который объединит не менее 50 российских городов, пройдет через Воронеж. Акция стартует в Москве не позднее 23 июня 2017 года, сообщила пресс-служба московского департамента по конкурентной политике в четверг, 9 марта.

Автопробег с участием электромобилей пройдет с остановками в Воронеже, Ростове-на-Дону, Новороссийске и закончится в Севастополе. В пробеге поучаствуют до 150 человек. В городах-остановках пройдут культурно-массовые мероприятия с привлечением звезд эстрады. Для их организации найдут подрядчика в столице. Бюджет Москвы готов профинансировать мероприятие на 38,6 млн рублей.

Автомобильный пробег «ЭКОЛОГиЯ» проходит ежегодно с 2011 года. В нем участвуют машины с экологичными видами двигателей, электромобили, электрические мотоциклы. Организатор — департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы. В 2017 году автопробег состоится в шестой раз. Он пройдет в рамках Года экологии.

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