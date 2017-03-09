Экологический автопробег пройдет через Воронеж
Акция состоится в 50 российских городах.
Акция состоится в 50 российских городах.
Экологический автопробег, который объединит не менее 50 российских городов, пройдет через Воронеж. Акция стартует в Москве не позднее 23 июня 2017 года, сообщила
Автопробег с участием электромобилей пройдет с остановками в Воронеже,
Автомобильный пробег «ЭКОЛОГиЯ» проходит ежегодно с 2011 года. В нем участвуют машины с экологичными видами двигателей, электромобили, электрические мотоциклы. Организатор — департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы. В 2017 году автопробег состоится в шестой раз. Он пройдет в рамках Года экологии.