В Самарской юношеской библиотеке пройдет дегустация книг
В Самарской областной юношеской библиотеке 30 марта состоится дегустация книг в рамках проекта «Книжный сомелье».
В Самарской областной юношеской библиотеке 30 марта состоится дегустация книг в рамках проекта «Книжный сомелье».
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Вместе с ведущей Еленой Рыжей гости мероприятия попробуют книжные новинки из фонда библиотеки, поговорят о послевкусии, которое остается в голове, выскажут свое мнение, выберут наиболее «вкусные» моменты произведений и посмакуют их в компании книголюбов.