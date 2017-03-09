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15:23 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

Часовня в Корниловке построена на землях рекреационного назначения

В деле о сносе часовни в районе деревни Корниловка появились новые подробности. Эксперты установили, что постройка возведена на землях рекреационного назначения, где строительство запрещено. Данную информацию сегодня подтвердили в администрации округа.

В навашинской администрации пояснили о причинах и обстоятельствах, послуживших обращению в суд.

«В октябре-ноябре 2015 года от жителей деревни Корниловка городского округа Навашинский в адрес администрации стали поступать коллективные жалобы о том, что Дмитрий Орлов, который имеет дачу в деревне Корниловка, около водного природного источника (родника) начал строительство объекта капитального строительства. Наши специалисты провели комиссионное обследование этого места. В результате было установлено, что земельный участок под строительство Орлову не представлялся и разрешение на строительство не выдавалось. По результатам обследования Орлову было направлено предписание о приостановлении строительства. По факту самовольного занятия земельного участка Управлением федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии в отношении Орлова был составлен протокол об административном правонарушении», — пояснили в администрации.

«Однако весной прошлого года жители деревни Корниловка вновь стали обращаться к нам с жалобами о том, что незаконное строительство объекта продолжается.

Очередное комиссионное обследование подтвердило факт незаконного строительства и игнорирования требования о его прекращении, — добавили в администрации. — В адрес Орлова было направлено письмо, в котором ему было предложено до 5 августа 2016 года произвести снос незаконно построенного объекта. В ответ на требование о сносе незаконно возведенного строения Орлов самостоятельно на данном строении возвел купол и крест, и назвал данное строение часовней около святого источника.

«Мы обратились в суд о сносе самовольной постройки. К участию в рассмотрении дела была привлечена “Выксунская Епархия Русской Православной церкви (Московский Патриархат)”, которая в своем отзыве пояснила, что участие в строительстве данного объекта не принимала и никакого отношения к построенному объекту не имеет, — заявила глава администрации округа Татьяна Берсенева — В судебном заседании по просьбе Епархии рассматривался вопрос о возможности регистрации данного строения за муниципальным образованием как бесхозяйным с последующей его передачей в собственность Епархии. Однако мы установили, что самовольно возведенное Орловым строение по имеющимся правилам землепользования и застройки возведено на землях рекреационного назначения, где строительство данного объекта запрещено. Поэтому данные обстоятельства делают невозможным постановку его на учет как бесхозяйным вместе с земельным участком и соответственно невозможным действий по распоряжению данными объектами недвижимости».

В настоящее время иск Администрации городского округа Навашинский оставлен без рассмотрения в связи с намерением Епархии обратиться в администрацию округа о выделении ей другого земельного участка в районе деревни Корниловка, получением разрешения на строительство с последующим переносом самовольно построенного объекта на земельный участок, представленный в соответствии с законодательством. Однако требования администрации городского округа Навашинский заявленные в суде о самовольном строительстве Орловым объекта и невозможности его нахождения на земельном участке, не предназначенном для строительства, остаются в силе.

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