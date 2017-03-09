Власти Крыма запустят сайт, куда автомобилисты смогут пожаловаться на ямы
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости (Крым). Власти Крыма планируют в ближайшее время запустить в работу
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости (Крым). Власти Крыма планируют в ближайшее время запустить в работу
Об этом на совещании в Симферополе в четверг сообщил
«Для обратной связи организуется в Службе автодорог общественная приемная, где будут все звонки и жалобы. Будет, очевидно, организован сайт, где граждане смогут выложить фотографии для того, чтобы мы могли оперативно отреагировать», — сообщил Нахлупин.
Такая мера, по мнению главы Республики Сергея Аксенова, позволит быстрее получать актуальную информацию о состоянии дорожного покрытия в Крыму и сразу оценивать масштабы аварийности дорог.
«Когда сразу присылают наглядную информацию, можно сразу оценить масштаб бедствия и, соответственно, быстро решить, в каком варианте принять меры по устранению», — подчеркнул Аксенов.
В Симферополе к ямочному ремонту вернутся не раньше мая >>.
Кроме того,
«Мы планируем реанимировать работу, которая была в 2015 году. То есть минимум раз в месяц проводить
Как ранее сообщал РИА Новости (Крым), на сайте ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» создана интерактивная карта дорожных ям, на которой нанесены участки поражения автомобильных дорог, а также отмечены отремонтированные участки. Учреждение продолжает принимать звонки и обращения от граждан.