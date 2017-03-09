Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы»
Аноним опубликовал десятки фото обнаженных женщин-морпехов США
15 тысяч молодых семей получат деньги на жилье
11-летний сын Андрея Аршавина вышел на сцену Большого театра
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Против нескромностей: иранское ТВ «прикрыло» тело Шарлиз Терон Борцы за нравственность заретушировали участниц церемонии «Оскар»
11-летний сын Андрея Аршавина вышел на сцену Большого театра
В России введут новые нормы труда для женщин
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
Названо условие, при котором ЕС признает Крым частью РФ – СМИ
Снайпер ДНР убил лучшего бойца "Правого сектора"
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
СМИ: один из верных соратников Путина может выйти из-под контроля
Экс-командиры НАТО боятся «синих моряков» РФ - СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
12Первая женщина в космосе
16:00 (мск), источник: РИА Крым

Власти Крыма запустят сайт, куда автомобилисты смогут пожаловаться на ямы

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости (Крым). Власти Крыма планируют в ближайшее время запустить в работу интернет-портал, где автомобилисты и просто неравнодушные крымчане смогут размещать фотографии ям на дорогах и оставлять жалобы на состояние дорожного покрытия в том или ином регионе полуострова.

Источник: РИА "Новости"

Об этом на совещании в Симферополе в четверг сообщил вице-премьер Республики Виталий Нахлупин.

«Для обратной связи организуется в Службе автодорог общественная приемная, где будут все звонки и жалобы. Будет, очевидно, организован сайт, где граждане смогут выложить фотографии для того, чтобы мы могли оперативно отреагировать», — сообщил Нахлупин.

Такая мера, по мнению главы Республики Сергея Аксенова, позволит быстрее получать актуальную информацию о состоянии дорожного покрытия в Крыму и сразу оценивать масштабы аварийности дорог.

«Когда сразу присылают наглядную информацию, можно сразу оценить масштаб бедствия и, соответственно, быстро решить, в каком варианте принять меры по устранению», — подчеркнул Аксенов.

В Симферополе к ямочному ремонту вернутся не раньше мая >>.

Кроме того, вице-премьер сообщил о планах более тесно сотрудничать с журналистами, чтобы максимально освещать для населения вопросы дорожного ремонта и строительства, а также вести совместный мониторинг проделанных работ.

«Мы планируем реанимировать работу, которая была в 2015 году. То есть минимум раз в месяц проводить пресс-туры для журналистов и общественников, с участием министра и вашего заместителя (вице-премьера — ред.), чтобы мы конкретно ездили по автодорогам и всем заинтересованным лицам могли отвечать на вопросы», — сообщил Нахлупин.

Как ранее сообщал РИА Новости (Крым), на сайте ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» создана интерактивная карта дорожных ям, на которой нанесены участки поражения автомобильных дорог, а также отмечены отремонтированные участки. Учреждение продолжает принимать звонки и обращения от граждан.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Симферополе проходят торжественные мероприятия ко Дню защитника Отечества
Евросоюз продлит санкции против 146 граждан России и Украины
Путин снял с должностей десять генералов из силовых ведомств
Чемпион мира по футболу Хаби Алонсо объявил о завершении карьеры
Кремль отреагировал на обвинения в нарушении договора по РСМД
Владимир Мединский назвал причину обысков в центре Рерихов
Лукашенко резко ответил на угрозу Медведева поднять цены на газ
Марию Максакову, бежавшую на Украину, уволили из Гнесинки
Спорт
Увидеть «МЮ» и умереть. 9 сумасшедших историй про игру в Ростове Мы собрали девять самых удивительных историй вокруг матча Лиги Европы «Ростов» — «Манчестер Юнайтед»
Авто
Автосалон в Женеве: 5 главных новинок для России Интересных автомобилей на нашем рынке, к сожалению, становится все меньше. Тем не менее, даже на пафосной швейцарской выставке нашлись модели, актуальные для России
Hi-Tech
Резкое падение цен в России на PlayStation 4 и Xbox One Hi-Tech Mail.Ru проанализировал рынок и выяснил, что игровые приставки PlayStation 4 и Xbox One можно купить в России дешевле 20 тысяч рублей
Кино
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы» Негативные замечания актрисы в адрес участников популярного шоу «Первого канала» уже вызвали шквал критики со стороны телезрителей. Какие же номера понравились Литвиновой меньше всего?
Недвижимость
В России участились случаи афер с газовыми счетчиками
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Аэроэкспресс в Пулково начнут строить летом 2018 года
В Петербурге продали рекордное число квартир
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
Китаянка родила младенца-гиганта В последние годы во всем мире все чаще отмечают случаи появления на свет детей с экстремально высоким весом.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь