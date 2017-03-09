Власти Крыма запустят сайт, куда автомобилисты смогут пожаловаться на ямы

Об этом на совещании в Симферополе в четверг сообщил вице-премьер Республики Виталий Нахлупин.

«Для обратной связи организуется в Службе автодорог общественная приемная, где будут все звонки и жалобы. Будет, очевидно, организован сайт, где граждане смогут выложить фотографии для того, чтобы мы могли оперативно отреагировать», — сообщил Нахлупин.

Такая мера, по мнению главы Республики Сергея Аксенова, позволит быстрее получать актуальную информацию о состоянии дорожного покрытия в Крыму и сразу оценивать масштабы аварийности дорог.

«Когда сразу присылают наглядную информацию, можно сразу оценить масштаб бедствия и, соответственно, быстро решить, в каком варианте принять меры по устранению», — подчеркнул Аксенов.

В Симферополе к ямочному ремонту вернутся не раньше мая >>.

Кроме того, вице-премьер сообщил о планах более тесно сотрудничать с журналистами, чтобы максимально освещать для населения вопросы дорожного ремонта и строительства, а также вести совместный мониторинг проделанных работ.

«Мы планируем реанимировать работу, которая была в 2015 году. То есть минимум раз в месяц проводить пресс-туры для журналистов и общественников, с участием министра и вашего заместителя (вице-премьера — ред.), чтобы мы конкретно ездили по автодорогам и всем заинтересованным лицам могли отвечать на вопросы», — сообщил Нахлупин.

Как ранее сообщал РИА Новости (Крым), на сайте ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» создана интерактивная карта дорожных ям, на которой нанесены участки поражения автомобильных дорог, а также отмечены отремонтированные участки. Учреждение продолжает принимать звонки и обращения от граждан.