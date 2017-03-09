Сценарист рассказал, как проходили съемки фильма о «крымской Атлантиде»

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал сценарист картины Александр Коневич.

Документальный фильм «Акра. Крымская Атлантида» рассказывает об археологических раскопках древнего города Акра, основанного 2,5 тыс лет назад и найденного в 1982 году у берегов Крыма на глубине четырех метров. Его премьера состоится 10 марта в Феодосии.

По словам Коневича, показ ленты пройдет недалеко от места раскопок, там, где найденные на берегу или в воде артефакты проходят первую стадию оценки и реставрации. При этом в подводных раскопках приняли участие также волонтеры, которых отбирали со всей России.

Автор сценария признался, что в Крыму бывал неоднократно, но в подобных съемках участвовал впервые. Этот проект привлек его свой сложностью и историей древнего города, к масштабному изучению которого смогли приступить лишь шесть лет назад и по инициативе сотрудников Эрмитажа.

«Подводные съемки, никаких интервью под водой, никаких так называемых “лайфовых” (живых) кусков нет, и от этого сложнее делать фильм интереснее, для этого приходится к каким-то дополнительным формам прибегать, что-то на ходу придумывать, в студии что-то дописывать, графику рисовать. Вода прекрасна тем, что это всегда такая картинка, которую не каждый может снять, не каждый может увидеть, даже погрузившись туда, потому что много всяких мешающих факторов. Плюс история сама — город, которому 2,5 тыс лет. Какой журналист не захочет сделать про это материал, а тем более большой фильм? Хотелось копнуть побольше, мы сами не копали, только фиксировали процесс, но, пожалуй, это были самые интересные съемки прошлого года, хотя он был довольно насыщенный. Интереснее было бы, наверное, только в космос слетать», — отметил Коневич.

Зрители картины смогут увидеть не только уникальные артефакты, но и узнать об их дальнейшей судьбе, а также понять, в чем отличие подводных раскопок от классических археологических исследований.

«Поразило то, как хорошо морская вода все это консервирует и дает возможность спустя тысячелетия посмотреть на это. Поснимав на берегу, посмотрев после раскопок какие-то артефакты и попав в Керченский музей, где все это в “Золотой кладовой” лежит, отреставрировано, как все это выглядит, это поразительная разница! Удалось посмотреть, как продвинулась за последние 15−20 лет наука в плане подводной археологии и реставрации», — поделился впечатлениями Коневич.

В планах съемочной группы сделать отдельный большой цикл фильмов про подводную археологию в Крыму. Как отметил Коневич, по скромным оценкам российских подводных археологов, на дне Черного моря у крымских берегов находится более 2 тыс объектов, которые представляют историческую и культурную ценность.