Ученые вырастили картофель в «марсианском» грунте
Предварительные результаты эксперимента по выращиванию картофеля в условиях, имитирующих марсианские, оказались положительными, сообщает Международный центр картофеля (CIP) в Перу
Предварительные результаты эксперимента по выращиванию картофеля в условиях, имитирующих марсианские, оказались положительными, сообщает Международный центр картофеля (CIP) в Перу
Как показывает видеозапись, сделанная камерой внутри герметичного контейнера, клубни оказались способны прорасти даже в достаточно сухой почве и при низком атмосферном давлении.
Уже несколько лет исследователи проводят эксперименты по выращиванию сельскохозяйственных культур в условиях, максимально приближенным к марсианским. С их помощью ученые надеются определить, смогут ли растения выжить на другой планете, а также насколько они будут пригодны для употребления в пищу.
Так, исследования показывают, что некоторые культуры действительно способны существовать при низком атмосферном давлении и влажности, однако число подобных экспериментов все еще слишком мало, чтобы однозначно судить о жизнеспособности растений.
Новый эксперимент Международного центра картофеля (CIP) и аэрокосмического агентства NASA стартовал 14 февраля 2016 года. Исследователи из перуанского Университета инженерии и технологий создали специальную платформу на базе спутника CubeSat, куда была помещена камера с грунтом из пустыни Пампа де ла Хойя — одного из самых засушливых мест на Земле.
Почва удобрялась с помощью воды, в которой были растворены питательные вещества (о химическом составе почвы и удобрений исследователи ничего не сообщают, однако, стоит заметить, что в реальном марсианском грунте содержатся в большом количестве соли хлорной кислоты (перхлораты).
Состояние растений отслеживалось с помощью камеры, установленной на модифицированном CubeSat, которая круглосуточно следила за грунтом.
Выяснилось, что картофель способен прорасти в даже засушливой почве (на видео показаны растения, посаженные уже в 2017 году).
Исследователи также не говорят о том, какой именно сорт картофеля использовался для этого эксперимента.
Специалисты заключили, что будущие колонисты, вероятно,
Это уже второй подобный эксперимент Международного центра картофеля. Как сообщали ученые в прошлом году, для него было отобрано 100 видов картофеля, которые предварительно уже прошли проверку на выживание в «марсианских» условиях.
Среди выбранных кандидатов 40 видов произрастают в Андах в скалистых и засушливых условиях и выдерживают резкие перепады погоды, а остальные 60 — генномодифицированные сорта, приспособленные для выживания в почвах с низким содержанием воды и солей.
Они посадили десять видов растений в почву, максимально похожую на марсианский и лунный грунт.
Несмотря на то, что исследователям удалось получить урожай, стоит отметить, что все образцы находились в тепличных условиях при постоянной температуре, влажности и освещении.
Кристина Уласович