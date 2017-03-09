Ученые вырастили картофель в «марсианском» грунте

Как показывает видеозапись, сделанная камерой внутри герметичного контейнера, клубни оказались способны прорасти даже в достаточно сухой почве и при низком атмосферном давлении.

Читайте также Конгресс США утвердил миссию НАСА на Марс и Европу

Уже несколько лет исследователи проводят эксперименты по выращиванию сельскохозяйственных культур в условиях, максимально приближенным к марсианским. С их помощью ученые надеются определить, смогут ли растения выжить на другой планете, а также насколько они будут пригодны для употребления в пищу. Так, исследования показывают, что некоторые культуры действительно способны существовать при низком атмосферном давлении и влажности, однако число подобных экспериментов все еще слишком мало, чтобы однозначно судить о жизнеспособности растений. Новый эксперимент Международного центра картофеля (CIP) и аэрокосмического агентства NASA стартовал 14 февраля 2016 года. Исследователи из перуанского Университета инженерии и технологий создали специальную платформу на базе спутника CubeSat, куда была помещена камера с грунтом из пустыни Пампа де ла Хойя — одного из самых засушливых мест на Земле.

Внутри герметичной установки агрономы воспроизводили марсианскую температуру, атмосферное давление, а также соответствующие уровни кислорода и углекислого газа в воздухе

Почва удобрялась с помощью воды, в которой были растворены питательные вещества (о химическом составе почвы и удобрений исследователи ничего не сообщают, однако, стоит заметить, что в реальном марсианском грунте содержатся в большом количестве соли хлорной кислоты (перхлораты).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/AE3b7Oe_kys?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Состояние растений отслеживалось с помощью камеры, установленной на модифицированном CubeSat, которая круглосуточно следила за грунтом. Выяснилось, что картофель способен прорасти в даже засушливой почве (на видео показаны растения, посаженные уже в 2017 году).

Читайте также NASA опубликовало уникальный снимок поверхности Марса

Кроме того, по словам Уолтера Амороса (Walter Amoros), одного из участников проекта, агрономам удалось получить клубни, однако об их качестве и пригодности для пищи ничего не сообщается

Исследователи также не говорят о том, какой именно сорт картофеля использовался для этого эксперимента. Специалисты заключили, что будущие колонисты, вероятно, все-таки смогут выращивать картофель на Марсе, однако для этого им придется предварительно насытить почву питательными веществами и разрыхлить ее, чтобы клубни получали достаточно воздуха и воды. В дальнейшем агрономы планируют продолжить свои исследования и определить достаточный минимум для выращивания картофеля. Это уже второй подобный эксперимент Международного центра картофеля. Как сообщали ученые в прошлом году, для него было отобрано 100 видов картофеля, которые предварительно уже прошли проверку на выживание в «марсианских» условиях.

Читайте также SpaceX запустит двух космических туристов в полет вокруг Луны в 2018 году

Среди выбранных кандидатов 40 видов произрастают в Андах в скалистых и засушливых условиях и выдерживают резкие перепады погоды, а остальные 60 — генномодифицированные сорта, приспособленные для выживания в почвах с низким содержанием воды и солей.

В 2015 году эксперимент по выращиванию сельскохозяйственных культур также провели ученые из Голландии