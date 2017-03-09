У «Каскада» убрали последнюю в Омске новогоднюю елку

Сегодня, 9 марта, с площади у ТВК «Каскад» решили убрать запоздалый символ Нового года. По традиции елка появляется здесь одной из первых в городе и исчезает в числе последних. В этом году ее установили 19 октября, то есть дерево простояло почти 5 месяцев. Сегодня во второй половине дня елку демонтировали.

Впрочем, у «Каскада» осталась еще одна — скульптура из металлических прутьев в форме елки. Эта фигура напоминает омичам о зиме круглый год.

Отметим, новогодние елки стали своеобразной визитной карточкой бизнесмена Валерия Кокорина, которому принадлежат «Каскад», «Континент», «Атриум». «Елки Кокорина» всегда появляются раньше всех, что каждый раз становится темой для обсуждения.