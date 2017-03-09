Башкирия заняла 62 место в экологическом рейтинге всех 85 субъектов России

В десятку лидеров вошли Тамбовская область, Республика Алтай, Алтайский край, Чувашская Республика, Москва, Ульяновская область, Белгородская область, Чукотский АО, Санкт-Петербург и Тюменская область.

Среди 10 худших регионов по состоянию экологии выделены Челябинская, Свердловская, Ленинградская, Московская, Тверская, Оренбургская, Курганская, Иркутская области, Еврейская АО и Республика Бурятия. Зоной экологического бедствия эксперты «Зеленого патруля» называют город Красноярск. Жители Красноярска задыхаются от выбросов ТЭЦ, десятков крупных угольных котельных, тысяч бытовых угольных котлов, цементного завода и десятков других предприятий. Кроме того, в черте города работает Красноярский алюминиевый завод, один из крупнейших в мире.

«Зеленый патруль» запускает проект «Зеленый сертификат» по проверке действующих и строящихся полигонов твердых коммунальных отходов на соответствие «зеленым стандартам». Претендентов на получение «зеленых сертификатов» по стране немного. Среди номинантов — три полигона ТКО в Волгоградской области, а также полигон в Калмыкии.