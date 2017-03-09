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16:10 (мск), источник: ИА Башинформ

Башкирия заняла 62 место в экологическом рейтинге всех 85 субъектов России

УФА, 9 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Башкортостан занял 62 место в экологическом рейтинге всех 85 субъектов России по итогам зимы 2016−2017 года. Рейтинг составила Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль».

В десятку лидеров вошли Тамбовская область, Республика Алтай, Алтайский край, Чувашская Республика, Москва, Ульяновская область, Белгородская область, Чукотский АО, Санкт-Петербург и Тюменская область.

Среди 10 худших регионов по состоянию экологии выделены Челябинская, Свердловская, Ленинградская, Московская, Тверская, Оренбургская, Курганская, Иркутская области, Еврейская АО и Республика Бурятия. Зоной экологического бедствия эксперты «Зеленого патруля» называют город Красноярск. Жители Красноярска задыхаются от выбросов ТЭЦ, десятков крупных угольных котельных, тысяч бытовых угольных котлов, цементного завода и десятков других предприятий. Кроме того, в черте города работает Красноярский алюминиевый завод, один из крупнейших в мире.

«Зеленый патруль» запускает проект «Зеленый сертификат» по проверке действующих и строящихся полигонов твердых коммунальных отходов на соответствие «зеленым стандартам». Претендентов на получение «зеленых сертификатов» по стране немного. Среди номинантов — три полигона ТКО в Волгоградской области, а также полигон в Калмыкии.

«Мы ожидали от наступившего 2017 года, объявленного Президентом РФ Годом экологии, гораздо более значительной активности властей и бизнеса в реализации практических природоохранных мероприятий. На дворе уже март, а в регионах в сфере экологии мало что происходит, даже в сравнении с прошлыми годами. Создается впечатление, что все опять ждут какую-то дополнительную отмашку сверху. Хотя жалоб на состояние окружающей среды мы меньше получать не стали», — отметил председатель правления «Зеленого патруля», эксперт Центра мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, член Общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин.

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