Гендиректор ГК World Class Нижний Новгород Алексей Трушин скончался после продолжительной болезни
Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в World Class Пушкинский, Алексей Трушин скончался утром 9 марта.
Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в World Class Пушкинский, Алексей Трушин скончался утром 9 марта.
По словам собеседника агентства, прощание с бизнесменом состоится в клубе World Class «Пушкинский» с 12:00 до 15:00, сами похороны состоятся 11 марта.
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Алексей Трушин основал «Нижегородскую фитнес-группу» и компанию «АЛТЭКС». «Нижегородская фитнес-группа» — это единственный региональный проект, который развивает собственную сеть клубов World Class и «ФизКульт».