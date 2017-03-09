Гендиректор ГК World Class Нижний Новгород Алексей Трушин скончался после продолжительной болезни

По словам собеседника агентства, прощание с бизнесменом состоится в клубе World Class «Пушкинский» с 12:00 до 15:00, сами похороны состоятся 11 марта.

СПРАВКА

Алексей Трушин основал «Нижегородскую фитнес-группу» и компанию «АЛТЭКС». «Нижегородская фитнес-группа» — это единственный региональный проект, который развивает собственную сеть клубов World Class и «ФизКульт».