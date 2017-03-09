С 2015 года операции по трансплантации почки провели 20 крымчанам

При этом, как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Республики, высокотехнологичную медицинскую помощь оказали 14 пациентам с почкой от родственного донора и шести пациентам от неродственного донора (из них трое пациенты — дети).

В ведомстве уточнили, что трансплантация почки проводится только в федеральных центрах, имеющих право на оказание данного вида помощи: в Республике на сегодняшний день не оказывают данный вид помощи. Пациенты из Крыма, в основном, состоят в листе ожидания на пересадку почки от неродственного донора в федеральных центрах Москвы, уточнили в Минздраве. Пациентам, которые имеют родственного донора, данный вид помощи оказывают незамедлительно, после проведения необходимого обследования при отсутствии противопоказаний.

В Минздраве напомнили, что с 2006 года во второй четверг марта отмечается Всемирный день почки.