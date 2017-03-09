За двое суток жители Ростовской области оставили около 700 сообщений о дорожных ямах

Основная часть сообщений касалась состояния дорожного покрытия в городе Ростове.

«Организации, занимающиеся содержанием автомобильных дорог Ростовской области, переведены на усиленный режим ликвидации дефектов покрытия автодорог. Областной минтранс ведет ежедневный мониторинг ситуации и взаимодействует с муниципалитетами для оперативного планирования и проведения дорожных работ», — сказано в сообщении.