За двое суток жители Ростовской области оставили около 700 сообщений о дорожных ямах
За двое суток диспетчеры «горячей линии» регионального министерства транспорта приняли и обработали около 700 обращений граждан и организаций региона, сообщает
За двое суток диспетчеры «горячей линии» регионального министерства транспорта приняли и обработали около 700 обращений граждан и организаций региона, сообщает
Основная часть сообщений касалась состояния дорожного покрытия в городе Ростове.
«Организации, занимающиеся содержанием автомобильных дорог Ростовской области, переведены на усиленный режим ликвидации дефектов покрытия автодорог. Областной минтранс ведет ежедневный мониторинг ситуации и взаимодействует с муниципалитетами для оперативного планирования и проведения дорожных работ», — сказано в сообщении.
Напомним, «горячая линия» министерства транспорта работает круглосуточно и без выходных. Прием обращений граждан и организаций региона ведется по телефону: