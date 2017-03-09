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17:31 (мск), источник: Городской репортер

За двое суток жители Ростовской области оставили около 700 сообщений о дорожных ямах

За двое суток диспетчеры «горячей линии» регионального министерства транспорта приняли и обработали около 700 обращений граждан и организаций региона, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Основная часть сообщений касалась состояния дорожного покрытия в городе Ростове.

«Организации, занимающиеся содержанием автомобильных дорог Ростовской области, переведены на усиленный режим ликвидации дефектов покрытия автодорог. Областной минтранс ведет ежедневный мониторинг ситуации и взаимодействует с муниципалитетами для оперативного планирования и проведения дорожных работ», — сказано в сообщении.

Напомним, «горячая линия» министерства транспорта работает круглосуточно и без выходных. Прием обращений граждан и организаций региона ведется по телефону: 8 (863) 266−55−02.

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